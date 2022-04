Hajlování a rvačky řeší Sparta i policie. Útočník s mincí se přihlásil

Hned po konci třetího finále se od chování vlastních fanoušků distancovali trenér Sparty Josef Jandač nebo kapitán Michal Řepík. „Tohle tady nechceme,“ pronesli oba.

Žádné vytáčky, ale tvrdé odsouzení momentů, které na konci třetí třetiny kompletně zkazily jinak parádní hokejový zážitek. Šlo o správné reakce. Nyní má nejpropíranější incident dohru, kdy jeden z fanoušků trefil mincí do tváře třineckého obránce Milana Douderu a roztrhl mu ret.

„Řešilo se to druhý den, ten člověk se hned hledal na kamerových záznamech. V hale mají sekci záznamů, kde se vyhledávají zpětně lidé, co dělají problémy. Nejde jen o tohle, ale i o rvačky, zkrátka o všechny incidenty v daném utkání. Před každým zápasem a po něm mají lidé z organizace schůzku,“ potvrdil tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský, že se vedení klubu touto záležitostí zabývalo.

„Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při ztotožnění tohoto muže. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158. Výzva samozřejmě platí i pro dotyčného, své vysvětlení může podat na kterékoli policejní služebně. Hledáme i dva důležité svědky, kteří jsou s podezřelým na záběrech také zachyceni. Případ je v tuto chvíli prověřován pro trestný čin výtržnictví,“ doplnila výroky klubu policie.

Ta při pátrání po identitě tohoto muže zároveň uvolnila čtyři fotografie, na kterých je zachycen. Zanedlouho oznámila, že hledaný muž sám na její výzvu zareagoval a přihlásil se.

Už předtím vydal směrem k podobným excesům prohlášení i pražský klub. „Vše, co je možné charakterizovat jako trestný čin či přestupek, může mít jako důsledek zákaz vstupu pro danou osobu na stadion. Nechceme, aby se tyto incidenty na zápasech našeho klubu objevovaly,“ uvedla Sparta.

Zhruba ve stejné chvíli, kdy na jedné straně arény letěla směrem k třinecké střídačce vhozená mince, o několik sektorů dál, vedle třineckých příznivců, došlo k dalším problémům. „Proběhlo to několik minut po šarvátce poblíž třineckého kotle. Po ní dorazila skupinka příznivců Sparty, která měla tendence se dostat právě do kotle hostí. To se jim nepovedlo, a tak na sebe s fandy Ocelářů ještě chvíli pokřikovali. Několik minut poté, co přijel incident uklidnit k mantinelu kapitán Sparty Řepík, vyfocený fanoušek hajloval. Bavil jsem se o tom s pořadatelskou službou, která nereagovala, a proto jsem s odstupem času fotografii zveřejnil,“ uvedl novinář David Janeczek, který na sociální síti sdílel fotku výše zmíněné skupinky pár sekund po popsaném incidentu.

Deník Sport zjistil mužovu totožnost i informace o jeho zákulisí. Jde o fotbalového fanouška Sparty, který je spjatý s tamními Ultras. Nicméně měl delší dobu na letenský fotbalový stánek zakázaný přístup. Nešlo však o zákaz ze strany orgánů činných v trestním řízení, tedy státu, nebo ze strany fotbalového klubu. Šlo o opatření samotných Ultras. Lze se jen domnívat, co k tomuto kroku vedlo, nicméně je známé, že v subkultuře radikálních fanoušků je přísná hierarchie běžnou praxí a striktně se dodržuje, což potvrzuje i tento případ.

Sparťanský klub se následně zabýval inkriminovaným momentem na kamerových záznamech. Nicméně zhlédnutí všech záběrů a jejich detailní prozkoumání ukázalo, že nejsou dostatečně průkazné na to, aby na dotyčného člověka dopadl jakýkoliv postih. Tím pádem sešlo i z případného trestního obvinění.

Co se v pátek dělo

Po vyloučení Vladimíra Sobotky v 58. minutě byla zasypána třinecká střídačka plastovými kelímky, polita pivem a Milanu Douderovi hozená mince rozsekla ret.

O několik vteřin později se na levé straně třineckého kotle porvala skupina sparťanských a třineckých příznivců v hromadné bitce.

Zanedlouho k třineckému kotli přistoupila skupinka fanoušků, kteří znovu hledali konflikt. To už mezi oba rozvášněné sektory vstoupilo několik pořadatelů a zajistilo relativní klid.

