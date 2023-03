Program semifinále: Dynamo vyzve Oceláře. Vítkovice proti Hradci

Olomoučtí hokejisté oslavují postup do čtvrtfinále play off • ČTK / Peřina Luděk

Brněnští hokejisté mohou děkovat Dominiku Furchovi za postup do dalšího kola play off • Michal Beránek / Sport

V boji o Masarykův pohár zbývají už jen čtyři týmy. Generali Česká play off pokračuje v semifinále, do kterého pronikly Pardubice, Vítkovice, Hradec Králové a Třinec. Dynamo jako vítěz základní části si o postup do finále zabojuje s úřadujícími mistry z Třince, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Spartu. Vítkovice po dvanácti letech v semifinálové sérii nastoupí do souboje s Hradcem Králové. Nový šampion bude známý nejdříve 23. dubna. V článku iSport.cz se podívejte na program a termíny utkání vyřazovací části i baráže o extraligu.