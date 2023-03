A zase ta rolba... Kontumace, nebo o den posunout sérii Olomouce s Vary?

V 18:40 skončila první třetina, která byla jasně v režii Olomouce. Uzdravení „kohouti“ díky gólům Silvestera Kuska a Pavla Musila pohodově vedli 2:0, fanoušci byli po delší době fakt spokojení.

To ještě nevěděli, že na zimáku budou mrznout ještě dvě hodiny a neuvidí už ani sekundu utkání...

Rolba totiž v pauze mezi první a druhou dvacetiminutovkou čekala na ploše, než z ledu vyjede předváděcí automobil, a zastavila se na jednom místě. Kvůli smolné technické chybě byl problém na světě: vznikla metrová rýha, navíc dost hluboká.

Duel se několikrát odkládal o pár minut, rozhodčí měli dle regulí hodinu na finální verdikt, po výjimce nakonec hodinu a půl. Vypadalo to, že obě strany jsou pro pokračování, nicméně hřiště nebylo ideální.

„Ale pak jelo chlazení naplno a po hodině a půl už byl led naprosto v pořádku. Byly tam jen hrudky od sněhu, které by zmizely, kdyby to přejela rolba,“ popisoval olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

A tady právě nastává ten rozpor, v tu chvíli už totiž měly mančafty odlišné názory. Zatímco třeba Jan Švrček zkoušel přes ono místo několikrát projíždět a za velkého aplausu ukazoval trpělivému publiku palec nahoru, karlovarský bek Tomáš Havlín při testovacím couvání škobrtl. A bylo zle.

„Bylo to špatný. Hlavně to bylo na blbým místě, kde hráči jezdí střídat. A když i rozhodčí řeknou, že nejsou přesvědčeni o tom, že led je bezpečný, tak to prostě bezpečné není... Nevím, jak to bude dál, co se bude dít, ale za mě tam bylo riziko zranění. A já ani rozhodčí si to na triko nevezmu. Někdo může zajet do rýhy a hodí to hlavou do mantinelu. To myslím nikdo nechce. Když to řeknu blbě, je to jen hokej a zdraví máme jen jedno,“ popisoval kapitán Energie Jiří Černoch, na kterého tribuny pískaly.

Proč? Protože kdyby řekl, že se bude pokračovat, hrálo by se dál. „Myslím, že ano,“ kývnul hlavou.

„Pořád tvrdili, že chtějí hrát... Ale pak mi přišlo, že to natahovali a dostali echo, že by mohli hrát dvakrát doma, protože bez výhry u nás by neměli jistotu nedělního duelu. Tak mi to přišlo, takový mám z toho pocit,“ tvrdil zklamaně Ondrušek.

Na tiskovku pak dorazil i rozhodčí Jakub Šindel. „Všichni se snažili udělat maximum, aby se hrálo, ale ani po dlouhé době nebyla plocha stoprocentně způsobilá k tomu, aby se mohl zápas bezpečně dohrát. Od ředitele soutěže jsem dostal informaci, že kluby dostanou návrh k dohodě. Pokud se nedohodnou, udělá Martin Loukota finální rozhodnutí o dalším průběhu série,“ popisoval.

Velmi pravděpodobně se bude jednat ještě ve čtvrtek dopoledne. Nicméně od 18 hodin už se má hrát druhé utkání, takže je otázkou, jestli půjde pořád o duel číslo jedna s tím, že by se duel číslo dvě odehrál až v pátek, nebo vzhledem k napnuté termínové listině dojde ke kontumaci ve prospěch Karlových Varů a ve čtvrtek bude Olomouc dohánět sérii za stavu 0:1. Moc dalších možností není.

„Je to nepříjemné, asi se všechno dozvíme až ráno. Záleží na vedeních,“ podotkl Ondrušek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:50. Kusko, 11:41. P. Musil Hosté: Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, P. Musil, J. Káňa (A) – Bambula, Knotek (A), Kusko – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Rutar, Strapáč, Kucsera. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, Rohan – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Rozhodčí Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc

