0:6, Plzeň ponížila Liberec! Jen jedna porážka, nedělal z toho Augusta vědu

Vykašlali se na repete středeční alibistické podívané a pořádně se do toho obuli. Plzeňští hokejisté předvedli čítankové povstání z nicoty a po luxusně zmáknuté výhře 6:0 v Liberci srovnali sérii předkola extraligového play off na 1:1. Srovnali, zároveň se do něj dostavili, napoprvé u toho nebyli. Rázem je tu zápletka, protože Indiáni si vedli skvěle a mdlé Tygry v jejich výběhu neskutečně ponížili.

Po úvodní prohře 1:4 se do Plzně právem tepalo. Šlo o desátou ligovou porážku v řadě. Po očekávané tlusté čáře na konci základní části ani vidu, ani slechu. Západočeši si bídu přenesli i do vyřazovací fáze. Předstírání skončilo. Kdyby ne, Škodovce by zvonil umíráček. Díky působivému představení se vrátila do postupové hry. „Řeknu to jednoduše, tohle byl tým, který šel vyhrát! A po celých šedesát minut jsme všichni dělali to, co měli. A bylo to vidět,“ pochvaloval si útočník Jakub Pour, jenž úchvatnou plzeňskou jízdu rozjel.

Té pomohl i granát, hozený trenéry do středeční sestavy. Právě Pour se posunul ze čtvrté do první formace. „Ale jinak jsme klukům nic světoborného neříkali. Oni toho poslední dobou od nás slyšeli už dost,“ pousmál se kouč Petr Kořínek.

Žádná klika s asistencí velkého štěstí, kdepak. Západočeši nedali domácím vůbec šanci, úplně je zneschopnili. Skóre 4:0, k tomu vysoká převaha na střely. Dvě třetiny byly minulostí a ke spočítání tutových libereckých šancí byste nepotřebovali jediný prst. Žádná nebyla!

Proč? Protože členové Strakovy akademie si konečně uvědomili, že je nejvyšší čas probrat se, neskončit sezonu trapným způsobem po tuně porážek.

Aktivní, výborně bruslící, dotěrní, zdravě agresivní, poctivě dohrávající souboje. Takoví byli Indiáni od prvních minut na placu. A přineslo jim to úspěch. Vepředu trpělivě dobývali a v obraně příkladně blokovali střely, vylehávali liberecké pokusy. Zároveň měl brankář Dominik Pavlát dobrý přehled o dění před sebou, stíhal se proti ranám dobře stavět a zakročovat. Plzeň zkrátka začala hrát play off.

Hosté bez úhony přečkali i pár ošemetných momentů, jako v prvním dějství kdy čelili 22 sekund dlouhému dvojnásobnému oslabení. A došli si poctivě pro góly. K prvnímu se důvtipně přiřítil z defenzivy Jan Piskáček po úprku Jakuba Poura, druhý zařídil Pour sám po obléhání liberecké klece.

Severočechům nešlo nic. Oponent je zcela paralyzoval, přišli o sebedůvěru a postupně vycítili, že tenhle večer pro sebe neobrátí. Jasně, že to zkusili, jasně, že si před poslední třetinou řekli v kabině, že do toho šlápnou. Jenže to už Plzeň držela potřebné karty, koncovku nejen zkušeně dotáhla do konce, navíc přidala další trefy. Po čtvrté už se domácí modlili, ať je nebývalému trápení konec.

Nebylo jim dopřáno, přetrvávající zoufalý výkon jim do kožichu přidal další rány. Plzeň si báječně zastřílela. „Nehráli jsme, jak jsme měli, všude jsme byli o krok pozadu, nepomohli jsme si ani našimi přesilovkami. Ale je to jenom jedna porážka,“ nebral výplach tragicky kouč Patrik Augusta.

Upřímně, ani nemohl dávat najevo, že jde o tvrdý direkt. Musel být nad věcí. „Věřím, že síla v nás pořád je. Jen se každý z nás musí podívat do zrcadla a začít dělat to, co má,“ nakázal.

Podobně to viděl kapitán Tygrů Petr Jelínek. „Tahali jsme dnes za kratší konec, Plzeň nás předčila skoro ve všem, zaslouženě vyhrála. Ale pořád je to jenom jeden zápas, jedeme dál. Jedna vítězná série skončila, začít může druhá,“ mávnul rukou.

