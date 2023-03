Indiáni ještě nepadli. Zámorský hlásí: Nic se neděje, jdeme si pro to

Věří, že to ještě zvládnou, série bude dlouhá a vynutí si návrat do Liberce. Plzeňští Indiáni ve třetím utkání předkola s Bílými Tygry podruhé v sérii prohráli, porážka 1:3 je přiblížila vyřazení. Ale ještě nepadli. Hokejoví Siouxsové bojují dál. „Jednou vyhráli oni, pak my, tentokrát zase oni. Ale zase se nachystáme a jdeme si pro to,“ prohlásil odhodlaně obránce Petr Zámorský.

Po jeho ráně od modré čáry otevřel skóre z dorážky Jakub Pour. Moc nechybělo a Západočeši mohli vést o dva góly. Kdyby Adam Dvořák pumelicí bez přípravy málem nepřerazil tyč. „Asi rozhodlo, že jsme nedali druhý gól. Zápas mohl vypadat jinak. Takhle jsme šli do kabin po druhé třetině za stavu 1:1 a bylo to o tom, kdo dá šťastnější gól. Bohužel to byl Liberec. Musíme se z toho vyspat, přijde nový den, musíme vyhrát,“ vracel se útočník Filip Suchý.

Rozhodující úder byl spíš plácnutím. Situace po skrumáži před brankou plzeňského Dominika Pavláta se přezkoumávala na videu. „Blokoval jsem střelu a viděl puk pod Domínem. Dvořka (Adam Dvořák) to pod něj dal, videorozhodčí viděli, že gól byl. Dál bych to nerozebíral,“ pokračoval Suchý.

Plzeň - Liberec: Puk našlo za brankovou čarou až video! Kohlmann posouvá hosty do vedení, 1:2 Video se připravuje ...

Za autora byl původně označen Oscar Flynn, než se potvrdilo, že jako poslední poslal kotouč za čáru Petr Kolmann. Byla z toho vítězná trefa, Indiáni v závěru odvolali brankáře ve snaze vyrovnat, jenže plán jim zhatilo vyloučení pro hráčskou lavici, protože jich v jednu chvíli bylo na ledě víc než šest. „Skočili jsme tam špatně. Konec zápasu,chybka, stane se, je to hokej. Nic se neděje, jedeme dál,“ nezoufal Zámorský.

Klíčová pro něj nebyla porážka, ale předvedený výkon. „Od nás to bylo dobré, jsme spokojení s tím, co jsme předvedli. Co jsme si řekli, aby se tam objevilo, tam taky bylo. Prodáme to znovu a snad přijdou góly, které nám trošku chyběly. Taky míň faulů a bude to snazší. Věděli jsme, že to bude dlouhá série, na každý se připravujeme, budeme nachystaní. Věříme, že předvedeme podobný výkon,“ dodal plzeňský bek. „Vyspat se z toho a zase na ně nastoupit. Lidi nás poženou, uděláme maximum, abychom sérii ještě vrátili do Liberce,“ řekl k nedělnímu pokračování Suchý.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:51. Pour Hosté: 35:46. Frolík, 49:46. Kolmann, 59:35. Birner Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Mertl (A), Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Rychlovský – Šír, Jelínek (C), Dlouhý. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Frodl, Lhotský Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4716 diváků

