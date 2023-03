Třinec? Buzerantský hokej, čekání a obrana. My recept nenašli, říká Hlava

Tři těsné porážky. Konec série. Konec sezony. Litvínov na trojnásobné šampiony z Třince recept nenašli. „Klobouk dolů před nimi, ale hráli zase ten svůj klasický buzerantský play off hokej,“ říká útočník Vervy Nicolas Hlava. Několikrát zdůraznil, že to vůči soupeři nemyslí zle. Takhle prostě v kabině říkali stylu Ocelářů založenému na defenzivě a trpělivosti. Ta nakonec Slezanům přinesla postup v nejkratším možné čase.

Co rozhodlo poslední zápas série (2:4)?

„Stejné věci, jako předtím. Oni zase potrestali naše malé chyby, které jsme udělali. My jsme si naopak tentokrát tolik nepomohli přesilovkami. Tohle asi rozhodlo.“

Jaký máte pocit z celé série. Výsledek 0:3 vypadá jasně, ale...

„Nemyslím to vůbec zle, aby se třeba někdo z Třince urazil. Klobouk dolů před nimi, ale hráli zase ten svůj klasický buzerantský play off hokej. My jsme na to nedokázali najít recept, abychom je porazili aspoň v jednom utkání. Kdybychom aspoň ten jeden u nich urvali, série mohla vypadat maličko jinak. Ale to jsou ty kdyby. Mají zkušený tým v play of. Ukázali nám to. Hráli hrozně jednoduše. My udělali malou chybu, oni toho využili.“

V čem ten „buzerantský hokej“ spočívá? Jde o odstoupenou obranu, past ve středním pásmu?

„Přesně tak. Oni nám vyhodili puk z pásma, postavili se a čekali. My jsme nahodili, snažili se to dojet. Oni to zase jen vyhodili. A takhle furt dokola. Pořád na nás čekali, na naše chyby. To je vlastně asi největší rozdíl mezi našimi dvěma týmy. Jejich zkušenost v tom, že si počkají a pak opravdu trestají.“

S tímhle hokejem vyhráli tři tituly. Je nějaký recept, jak tohle překonat?

„Nevím, my jsme ho nenašli. Třeba ho najde někdo jiný. Uvidíme.“

Mají naučené, vžité, jak se chovat v klíčových chvílích. Teď jste to sami poznali.

„Rozhodně. Když se podíváte na jejich sestavu, vidíte tam spoustu zkušených kluků, kteří důležité zápasy umí rozhodovat. Hráli trpělivě, zkušeně. Byli lepší než my.“

Vy osobně jste malý recept našel. Gól jste Ocelářům dal v každém ze tří utkání.

„Cítil jsem se na ledě výborně, byl bych ale raději, kdyby to pomohlo k nějaké výhře v sérii. Těšil jsem se na play off, mám rád tyhle emoce. Když se do toho člověk dostane, lidi na něj pískají... to mě pohání. Prostě jsem se cítil dobře.“

Křivdy ze druhého zápasu v Třinci už přebolely?

„Je to za námi. Co se má stát, stane se. Po zápase jsme se zlobili, když jsme to viděli. Jsme ale všichni jen lidi. Každý chybuje. Každý má na ni právo. Mrzí víc, když přijde v takhle důležitých zápasech. Stalo se.“

Sezonu jste ukončili se vztyčenou hlavou, fanoušci vám zatleskali. Jaké převládají pocity?

„Závěr sezony byl dobrý, zvedli jsme se. Ocenili to i lidi. Odmakali jsme to. Klobouk dolů před fanoušky, v jakém počtu přišli a podporovali nás. Vážíme si toho. Utekl nám start sezony, pak se to celý rok dohánělo. Nejvíc ze všeho jsme upřímně rádi, že tady bude i v dalším ročníku extraliga, protože sem patří. Nezbývá nic jiného, než se připravit, aby byl příště výsledek lepší.“

Vidíte už teď nějaké důvody, proč nebyla sezona lepší?

„Těžko říct. Příprava byla výborná, pak nám ale hrozně utekl vstup do sezony. Ten když se nechytí, je to těžké. Mleli jsme se v tom pořád dokola. Nebylo to ono. Teď je těžké hledat příčiny. Kdyby nám někdo řekl na začátku, že budeme hrát play off, brali bychom to. Nějakých dvanáct kol zpátky jsme navíc byli skoro na sestup. Sezona ale měla být určitě lepší, to si nebudeme nic nalhávat.“