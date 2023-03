Kur... Ty taky padáš! Flynnovi spílal fanoušek: Někdo se chová jak idiot

Vzal to na sebe. Zhruba v polovině čtvrtého zápasu s Plzní prošel Oscar Flynn mezi dvěma hráči, nabruslil si na levý kruh a přesně trefil mezírku mezi betony Dominika Pavláta. Vyrovnal. „Bohužel to bylo k ničemu,“ litoval rychlonohý Oscar Flynn. Porážka Bílých Tygrů 1:2 v prodloužení poslala sérii do pátého utkání. Po zápase přišel na televizní rozhovor coby nejlepší hráč hostů. Fanoušek domácích ve středním věku na něj začal během přenosu z tribuny pořvávat. „Buzeranti! Padáte, simulujete! Kur…Ty taky padáš!“ křičel po něm. „Co na to říct?“ zareagoval.

Frustruje vás, když někdo takhle nadává?

„Vždycky, když potkáte fanouška, který se chová jako idiot, nemá respekt k hráčům, k nikomu, má pivo u sebe. Co na to říct, no. Mělo by se to odehrávat někde jinde. Ale my jsme věděli, kam jedeme. A bez urážky, tady jsou skvělí fanoušci, ale někteří se prostě chovají takhle.“

Jak se na vás může podepsat porážka? Doma jste ve druhém utkání prohráli 0:6, ale ztratit zápas v prodloužení je možná horší. S čím půjdete dál?

„Podepíše se to tak, že se vracíme do Liberce, budeme hladoví a budeme se snažit to urvat. Věřím, že máme na to, abychom to zvládnuli, že třetí zápas vyhrajeme a půjdeme dál.“

Ve třetí třetině jste měli pár nebezpečných šancí. Mrzí tím víc, že jste čtvrtý duel nezvládli?

„Tohle musíme zakončovat gólem. Mrzí nás to, ale bude to ještě válka.“

Plzeň - Liberec: Pavlát odmítl dovolenou parádním semaforem proti Najmanovi Video se připravuje ...

Máte se s Plzní ještě čím překvapit?

„Bude to o osobní statečnosti, dodržování taktiky a nějakém ubojovaném gólu.“

A taky disciplíně, co myslíte?

„Stoprocentně. Zápas byl často rozkouskovaný a myslím, že vyloučení nás případně můžou stát ještě víc.“

Není snadná situace hrát v prodloužení dvakrát v oslabení. Oslabení jste přitom hráli dlouho výborně, nepouštěli Plzeň ke střelám, nebo neprošly na bránu, bylo tam snad pětatřicet bloků. Ale jedna nakonec prošla.

„Je to tak. Je to o jedné střele. Dneska jsme vyloučení měli trošku víc a odjíždíme domů, kde nás čeká další zápas. Musíme to ubojovat tam.“

Ani vám přesilovky celou dobu nevycházely. Čím to bylo?

„Oba týmy hrají velice obětavě. Je to těžké, pomalu každá střela končí blokem. Je obtížné se prosadit. Musíme na tom zapracovat a početní výhodu víc využívat.“

Jediný liberecký gól padl poté, co jste to vzal v přesilovce na sebe a odvážně vyrazil dopředu. Věřil jste si, že to vyjde?

„Viděl jsem stojící hráče a otevřel se mi prostor. Tak jsem to zkusil a jsem moc rád. Viděl jsem tam mezírku, Domíno myslel, že budu střílet nahoru. Bohužel to bylo k ničemu.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE