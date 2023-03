Liberec, nebo Plzeň? Staňte se hrdiny, hlásí Lašák. Marek Sýkora oponuje

POLEMIKA | Generali Česká play off má dnes na programu první rozhodující zápas série. Předkolo mezi Libercem a Plzní rozhodne až pátý duel pod Ještědem. Kdo zápas zvládne a postoupí do čtvrtfinále? „Liberec má bohaté zkušenosti z podobně vypjatých sérií, včetně brankáře Petra Kváči,“ říká Ján Lašák, bývalý gólman Bílých Tygrů. Plzeňský patriot a někdejší kouč Škody Marek Sýkora si myslí opak: „Přijde mi, že plzeňští hráči disponují větším množstvím sil.“

Využije Liberec domácí prostředí a postoupí?

Ján Lašák

ANO. Pojďte do toho, staňte se hrdiny

Přeju si, aby můj bývalý klub vyhrál a postoupil. Ale i bez emocí, které mě k organizaci vážou, si myslím, že to zvládne. Tenhle tým má bohaté zkušenosti z podobně vypjatých sérií, včetně brankáře Petra Kváči. Na druhé straně je třeba zmínit, že plzeňský Pavlát chytá fakt dobře. Evidentně má formu. Kdybych si měl vsadit, rozhodování bude těžké, ale přece jen více věřím Bílým Tygrům.

Názory, že výhoda domácího ledu se v rozhodujícím utkání maže, nesdílím. Pořád tam vnímám výhodu ve vlastním zázemí, přítomnosti svých fanoušků, nikam necestujete, můžete spát doma ve své posteli. Tento faktor může sehrát určitou roli a v tomhle vidím libereckou výhodu.

Jiná věc je tlak a velká odpovědnost. Pro velké kluby typu Sparty, Pardubic či Liberce je první kolo play off nejsložitější, protože zkrátka musí jít dál. Očekává se to od nich. Kdyby měly vypadnout na první překážce, sezona bude hodnocena jako neúspěšná. Což si v daných týmech uvědomují a cítí to. Tygři potřebují vyhrát, aby potvrdili účast v elitní osmičce, kdežto Plzeň v uvozovkách nemá co ztratit. Stejnou pozici budou mít ve čtvrtfinále soupeři Sparty a Dynama.

Plzeň ve druhém zápase pod Ještědem vyhrála vysoko 6:0, ale to už je pryč. Na skóre nezáleží, v play off se počítají jen výhry. Mám za to, že pro psychiku hráče je daleko horší prohrát v prodloužení. Debakl hodíte za hlavu hned, ve vyrovnaném prohraném utkání se vrtáte déle.

Kdybych před zápasem měl možnost přijít do liberecké kabiny, klukům bych řekl, že mi hokej z hráčského hlediska vůbec nechybí, ale strašně mi chybí to, co mají před sebou oni. Šanci jít do zápasu, v němž jde o všechno… Kdy všechny oči visí na mně a já můžu být tím hráčem, který to celé rozhodne jako lídr, vůdce a příklad pro ostatní. To bych jim vštěpoval, aby se takto v sobě nastavili. Že mají jeden jako druhý skvělou šanci ukázat srdce, klíčové schopnosti, s nimiž dotáhnou tým dál. Chlapci, pojďte do toho, staňte se hrdiny…

Autor je bývalým úspěšným brankářem Liberce

Marek Sýkora

NE. Škodovka má mladší tým a víc síly

Po zhlédnutí obou víkendových utkání se domnívám, že Plzeň má velkou šanci postoupit. Přijde mi, že její hráči disponují větším množstvím síl. Nedělní zápas mi tuhle domněnku potvrdil. Škodovka má mladší a energičtější tým, u některých hráčů Bílých Tygrů se mi zdálo, že trochu šlapou vodu. Celkově mám dojem, že tenhle Liberec není Libercem, který jsem viděl před deseti, čtrnácti dny. To válel.

Jedna věc je faktor domácího prostředí, očekávám, že domácí příznivci své hráče hodně hlasitě poženou za postupem. Ale rozhodne se přímo na ledě. Pravda se ukáže na něm.

Z Liberce mám pocit, že to nejlepší nepředvádí teď, ale předváděl to na konci základní části, kdy si třeba excelentně poradil s Pardubicemi. Tam Tygři podali úžasný výkon, Dynamo nemělo nejmenší nárok. Tým Patrika Augusty vyhrál na konci dlouhodobé sezony devět utkání v řadě, jenže s uzavřením 52 kol jako kdyby přišla tlustá čára. A teď to najednou není ono.

Na druhou stranu, pro Plzeň je pořád celkem problém dávat góly, navíc proti ní hraje skutečnost, že má vzrůstem spíš menší hráče. I tohle může hrát určitou roli. Nicméně pokud se Plzeň vystříhá faulů a udrží disciplínu na uzdě, má rozhodně velmi dobrou šanci dosáhnout cíle. Tady zmíním hlavně Samuela Bittena, což je hráč, který se dokáže soupeři vetřít pod kůži. Ale nesmí chodit na trestnou lavici. Je tam i pár dalších podobných typů.

Své si samozřejmě a jako obvykle řeknou brankáři. Vnímám je celkem vyrovnaně, pro libereckého Kváču mluví zkušenosti, pro Pavláta zase aktuální forma. Trochu mě překvapilo, že po první porážce 1:4 nešel chytat Svoboda, ten má však z klubu odejít, takže dává smysl, aby lidi v týmu vsadili na hráče, s nímž mohou do budoucna počítat. Jako bývalý trenér Plzně a patriot tomuhle týmu fandím, a jak jsem zmínil, tak i věřím, rád bych se dočkal série s Pardubicemi.

Autor je bývalým úspěšným trenérem Plzně

