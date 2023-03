V play off jsem měl přehled, kdo jde na rozhovor. Nabíjet soupeři? Zbytečné

KOMENTÁŘ | Začíná play off a všichni trenéři si ještě pečlivěji hlídají, co před sériemi veřejně pustí nebo vysloví. Nikdo nechce mít své komentáře vylepené v soupeřově šatně jako extra motivaci. Zaznamenal jsem třeba reakci pardubického trenéra Radima Rulíka: „Ani jedno slovo. Ani slabika.“ S tím, že všichni vše sledují a nemá důvod rozkrývat, jak na tom jeho tým je a jak se připravuje.

Nevím, jaká na něho padla prvotní otázka, ale ze svého pohledu - kdybych byl v jeho situaci, taky bych nechtěl rozdmýchávat oheň a připomínat, že se nám výsledkově nedařilo na konci základní části. Spíš bych vše tlačil k tomu, co přijde. K play off a titulu, za kterým celou základní část organizace jde. Takhle jeho vyjádření čtu. Že se nechce zbytečně bavit o závěru základní části, který pro ně mohl být černou kaňkou. A v hlavách si ji můžete nést i dál. Trenéři i hráči.

Kdybych se teď chystal na Pardubice z pozice Olomouce, budu nad tím přemýšlet. Kouknu se na posledních pět zápasů, na vzájemné duely, co fungovalo, co ne. Jaké mají případné slabiny. Na to bych se před sérií určitě díval. Nečekal bych, že se od soupeřova trenéra dozvím něco z rozhovorů.

Samozřejmě, pro play off uděláte drobné korekce nebo úpravy na rozdílové hráče soupeře. Tak je to i v NHL. Na Davida Pastrňáka, Connora McDavida nebo Leona Draisatla se v play off připravujete jinak než v základní části. Budou mít kolem sebe střídání po střídání lépe bránící hráče, aby je zastavili ve hře pět na pět. V přesilovkách si takoví hráči body odnesou, tam se až tak zastavit nedají, ale jde o hru pět na pět. Tam dostanou defenzivnější specialisté větší porci na ledě, protože budou hrát na ofenzivní hvězdy soupeře. Ale jinak? Je jasné, že Hyka bude hrát se Sedlákem a Radil se Zohornou.

Spíš se mlží ohledně aktuálního zdravotního stavu. Na to si dávají pozor i v Americe. A před startem série vám taky nikdo neřekne, kdo bude chytat. Pokud tedy nemáte jasně danou jedničku a dvojku jako třeba Liberec, kde je zřejmé, že chytat bude Petr Kváča. Pokud máte dva vyrovnané gólmany, nechcete dopředu nic zbytečně odkrývat. A chcete to utajit co nejdéle.

Já to třeba nejdřív oznamoval brankáři. Následně týmu. Do médií se nedostalo nic. A nečekal jsem, že se z druhé strany dozvím, kdo chytat bude. Připravoval jsem tým na oba gólmany, kteří by mohli naskočit. Znáte jejich slabiny. Jestli je levák nebo pravák, jak dobře hraje s kotoučem, jestli pomáhá se založením hry, jak rychle otáčí hru, zda vyhazuje puky v oslabení... Spousta informací, co by měli mít hráči dopředu k dispozici.

Faktem je, že jako trenér jsem s hráči před play off komunikoval i o tom, co by mohlo v rozhovorech padnout a co by rozhodně padnout nemělo. Na co si dát pozor. Jasně, jsou to dospělí kluci, stojí před kamerami nebo mikrofony a situaci si nějak vyhodnotí. Rozhodně jsem byl ale rád, že jsme se v Třinci nikdy nedostali do takového stavu, že by naše komentáře byly vylepené v soupeřově šatně. Nedali jsme nikomu důvod, aby to pro soupeře byla zvláštní motivace.

Když dám konkrétní příklad. Pamatuji si třeba, že Jirka Polanský kdysi mluvil o debilním zlínském hokeji. Kdyby mi takový komentář řekl před sérií nebo během ní, neudělalo by mě to šťastným. A hned bych si s Jirkou promluvil. Proč zbytečně nabíjet soupeři? Emocí je i tak v play off spousta, není třeba je ještě víc rozdmýchávat. To není můj šálek kávy. Ale jiní trenéři to třeba mají jinak.

Pravdou je, že jsem i jako trenér chtěl mít přehled o tom, kdo půjde po zápasech na rozhovor. Bral jsem v potaz výkon daného hráče v zápase, jeho chování, jeho náturu, psychické rozpoložení, zdravotní stav... Podle toho jsem se dohodl s tiskovou mluvčí, zda hráč na rozhovor půjde, nebo ne. Normální věc, když se hraje co druhý den.

Brankář třeba dostane dva tři blbé góly, střídá. Bude se prát sám se sebou. Uvažuje, jestli půjde v dalším zápase do brány, jestli dostane důvěru. Není příjemné jít pak ještě na rozhovor a procházet si tím znovu. Znám to jako hráč. Ano, na tomto jsem si třeba v play off zakládal.

A není to jen ochrana hráčů, ale i organizace nebo rozhodčích. Výstupy v médiích v play off prostě hrají velkou roli. Jiní trenéři nebo organizace to třeba vidí jinak. Neberu jim to. Já na tohle hodně dbal.

Hity Václava Varadi