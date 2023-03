Zimák: Sparta = TOP kandidát na titul? Já nejsem favorit, to ty! A faktor sudí

Čtyři série předkola play off jsou za námi, čtyři série čtvrtfinále máme před sebou. Laťka je nasazená vysoko. Rolba v Olomouci, grandiózní závěr v Liberci, buzerantský hokej Třince i lekce Komety. Co nás čeká teď? Co rozhodne ostře sledovanou sérii mezi Spartou a Oceláři? A jak velkým faktorem budou znovu rozhodčí? O tom a mnohém dalším v dalším pokračování podcastu Zimák debatují hokejoví novináři deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař.