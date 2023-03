Mueller sestřelil Kometu: Moc pěkný pocit. Martinec litoval slepených gólů

Čtyři roky byl Peter Mueller výraznou oporou Komety. Nelítostným snajprem, který za 193 zápasů nasbíral 222 bodů (102+120). Před dvěma lety v předkole právě proti Vítkovicím korunoval vítěznou trefou otočku ze zápasového stavu 0:2 na 3:2. Teď stojí na druhé straně.

Vyšponované emoce? Hecování nových parťáků v kabině? Hlasité vykřikování o speciálně vypsaných prémiích na skolení svého bývalého klubu? Nic takového.

„On je v kabině spíš tišší typ,“ pousmál se vítkovický útočník Jakub Kotala. „Nějaká extra motivace u něj proti Kometě určitě je, ale jestli to prožívá nějak víc, tak já jsem to na něm rozhodně nepoznal. Ničeho jsem si nevšiml.“

Ostatně, Peter Mueller to dopředu sám avizoval. „Nejsem nejhlasitějším hráčem v kabině, ale chtěl bych za sebe nechat mluvit svou hru a práci,“ říkal už dřív. „Rád jdu příkladem a pomůžu jakkoliv. Co bude potřeba.“ V play off jsou to především kanadské body a góly. Proti Kometě to bylo vidět. Nikdo na place nebyl střelecky aktivnější, vypálil hned šestkrát.

Během duelu emoce Mueller odšpuntoval jen při vítkovických gólech. Byl u dvou. Před první brankou Robertse Bukartse se natlačil do brány, líznul puk na dorážku a Bukarts nezaváhal. Ve 44. minutě pak za stavu 2:1 překvapil brankáře Dominika Furcha. Byl sice docela z úhlu, přesto švihem vystřelil. A puk se pod pravou rukou gólmana Komety dokutálel do brány. Se štěstím, ale Mueller v té chvíli přesně ukázal instinkt zabijáka. „Extrémně kvalitní hráč, jsme moc rádi, že ho máme,“ přikývnul Kotala. „Ukázal proč je tady, v pravý moment rozhodl.“

Kometa na svou bývalou hvězdu nenasadila vyloženě defenzivního rafana, který by s Muellerem jezdil celý zápas jako před rokem Samuel Bitten, když se snažil vygumovat Davida Krejčího z Olomouce. Nejčastěji proti němu nastupovali Zdeněk Okál a Martin Zaťovič. První vítkovická formace, do které se vrátil uzdravený Peter Krieger, byla i tak nejnebezpečnější. Měla nejvíc šancí. Během jediné přesilovky v rozmezí mezi 51. a 53. minutou třeba za těsného stavu 3:2 držela celé dvě minuty soupeře pod krkem. Výsledkem byla jen horní tyč po ráně Petera Kriegera.

„Tam nám gól trochu chyběl,“ reagoval Mueller v krátkém rozhovoru pro Českou televizi. Mezi novináře tentokrát nepřišel. „Čekali jsme těžký zápas, to se potvrdilo. Snažili jsme se hlavně držet taktiky. Vyhrát první zápas je moc pěkný pocit, ale zítra to bude zase od nuly.“

Klíčovým momentem úvodního čtvrtfinále nakonec byly dva rychlé vítkovické góly v první třetině v rozmezí 35 sekund. Oba padly po střelách a dorážkách. „V play off je třeba právě takové branky dávat, není to moc o hezkých gólech,“ glosoval Jakub Kotala, který zvyšoval na 2:0. „Tlak do brány a důraz, to je cesta, kterou musíme i dál jít. Jsme moc rádi za první bod, dodrželi jsme, co jsme si řekli. Hlavně se vyvarovat faulů a nepouštět soupeře do přesilovek, týmově jsme to zvládli.“

I pro Patrika Martince, trenéra Komety, byly první dvě rychlé branky klíčové. „Dobré mužstvo by hned po prvním gólu nemělo tak rychle dostat i druhý. To rozhodlo.“

Ostravané s tím souhlasili. „Pomohlo nám to hodně, protože mi ze začátku přišlo, že jsme se do zápasu potřebovali dostat,“ přitakal Kotala. „Přece jenom jsme dva týdny nehráli. Hodně nám to pomohlo. Třeba konkrétně já jsem se na začátku moc necítil, gól mi přišel vhod. Že je Kometa kvalitní tým, si nemusíme říkat. Měla hodně rychlých protiútoků, byla z nich nebezpečná. Musíme makat dál.“

Muellerova bilance

body 2 (1+1) střely 6 hity 0 bloky 1 čas na ledě 18:07 čas v přesilovce 2:00

Góly Domácí: 13:33. Bukarts, 14:08. Kotala, 43:43. Mueller Hosté: 29:49. Okál, 46:32. Hrbas Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – L. Krenželok (A), Lindberg, Dej. Hosté: Furch (Postava) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Okál, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Ondráček, Zbořil. Rozhodčí D. Pražák, L. Květoň – J. Ondráček, M. Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 593 diváků