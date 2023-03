Kousal: Skoro perfektní. Nahrávka na gól? Naslepo do rohu bych to nedával

Pokud jen proletíte základní statistiky, u jeho jedné asistence se asi nezastavíte. Byla by to ale chyba. Robert Kousal hrál v prvním čtvrtfinále proti Olomouci velký zápas. Ano, tohle sedí prakticky na celé Pardubice při výhře 5:1 a dominantním vystoupení. Ale Kousalův ohromný zápal vynikal ještě o chlup víc. „Celkově bych to viděl jako skoro perfektní výkon. Tak hlavně pokračovat,“ pronesl po zápase útočník.

Cítíte úlevu, že tým ukázal v prvním zápase velkou sílu a odpálil čtvrtfinále dobře?

„Všichni jsme byli v takovém zdravém napětí, očekávání. Jsem rád, že se nám vstup herně povedl. Dostali jsme nejdřív gól v podstatě z ničeho. Ale nesložili jsme se, nakoplo nás to, vrátili se hned zpátky. Celý zápas jsme hráli dobře.“

Nejdřív jste dali gól vy, který ale neplatil, Olomouc pak právě šla do vedení 1:0. Byl tohle klíčový moment, který prověřil, jak mužstvo pracuje?

„Takové momenty někdy sráží. Ale tým se pozná právě z toho, že se v podobných chvílích nesloží a jede dál. Celkově bych to viděl jako skoro perfektní výkon. Doufám, že na něj navážeme i v sobotu.“

Ve vyrovnání na 1:1 jste měl prsty vy, když jste náramně našel Mateje Pauloviče. Nahrával jste mu křížem mezi čtyřmi hráči soupeře. Vážně jste tam parťáka takhle viděl, nebo jste naslepo doufal, že by tam mohl být?

„Já bych to naslepo někam do rohu nedával. (usměje se) Viděl jsem, jak tam najíždí, všiml jsem si, jak to má dobře přes ruku na volej. Tak to zkusíte... No a hezky Paulovi padla, skvěle z první vystřelil. Pěkná akce.“

Pardubice - Olomouc: Paulovič se krátce po přechodu modré čáry dostal ke střele, 1:1 Video se připravuje ...

Jak vypadaly přestávky v kabině? Byly hlavně o povzbuzování, že dobré, ale nepolevit?

„Něco v tom smyslu. Zase tolik jsme si toho říkat nemuseli, bylo vidět, že jsme nažhavení. Podařilo se nám to přenést na led.“

Čekáte, že Olomouc zkusí být ve druhém zápase důraznější, aby vás nějak z vašeho hokeje rozhodila?

„Nevím a ani nechci předvídat, co bude dělat soupeř. My se budeme soustředit hlavně na náš výkon, aby byl stejný jako v prvním zápase.“

K němu se taky vztahuje, jak byl tým i zodpovědný. Nešlo si nevšimnout, jak jste byli silní i dozadu, nepropadali jste. Nastal tady velký posun oproti základní části?

„Jasně, play off se hraje jinak než základní část. Tam si můžete leccos dovolit, tady už ne. Nemůžete si dovolit propadat a my to měli v hlavách.“

Vypadalo to, že vy sám máte nekonečně energie, srážel jste se, vymýšlel, střílel. Tak moc jste se těšil na play off?

„Hodně jsem se těšil, čtrnáct dní jsem marodil, takže mi nakonec vyšlo ještě delší volno než klukům. Byl jsem dost nažhavený, až si zase zahraju.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:44. Paulovič, 11:44. T. Dvořák, 38:14. Zohorna, 45:07. Hyka, 58:24. L. Sedlák Hosté: 07:28. J. Káňa Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Klimek, Menšík, Olesz. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

