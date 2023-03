Co ukázaly Vítkovice: Muellerovy rány, hokej táhne i Stezkův pokus o gól

Video se připravuje ... V dlouhodobé soutěži Vítkovice mnohé překvapily. Urvaly druhé místo, ziskem 102 bodů překonaly klubové maximum, od suverénních Pardubic nebyly v konečném účtování daleko. Jak si tým Miloše Holaně a Radka Philippa povede v play off? Co ve čtvrtfinále Generali ČP ukáže kanonýr Peter Mueller proti svému bývalému klubu? Hned první duel mezi Vítkovicemi a Kometou (3:2) naznačil, že bitva bude vyrovnaná. Dnes se pokračuje od 19 hodin.

Mueller? Nejsou tým jednoho muže Při pohledu do statistik svítí jméno Petera Muellera po prvním čtvrtfinále s Kometou nejvýrazněji. Byl u dvou branek ze tří, zaznamenal vítěznou trefu. Na brankáře Dominika Furcha poslal šest ostrých ran, jeho formace byla nejnebezpečnější. Vítkovice už ale v základní části ukázaly, že nejsou týmem jednoho muže. Právě díky týmové dřině a hloubce sestavy dokázaly urvat druhé místo. Pokud si Ostravané udrží stejný režim a nastavení i v dalších bitvách, mohou myslet na úspěch. Kometa bude solidní prubířský kámen. Ze sedmi čtvrtfinále se dál neprokousala pouze jednou – předloni s Třincem (0:4). Mimochodem, v předkole tehdy Kometa otočila takřka ztracenou sérii s Vítkovicemi ze stavu 0:2 na zápasy na 3:2 (1:2p, 1:2, 2:1p, 2:1p, 3:1). Vítězný a postupový gól tehdy v Ostravě vstřelil...Peter Mueller. Vítkovice - Kometa: Mueller překonal Furcha a oslavil gól proti bývalému týmu, 3:1 Video se připravuje ...

Čísla u Stezky neříkají vše Podle pokročilých statistik nemá Aleš Stezka za precizní vítkovickou defenzívou zase tak moc práce. Na druhou stranu, právě taková role je pro brankáře nejtěžší – v Třinci by mohli vyprávět. Gólmani nejsou v ohni střel, ale když má soupeř šanci, tak tutovku. Přesto musí být i studený brankář stále v pozoru a na špičkách. Čísla navíc neukážou ani to, že takřka v každém zápase Stezka vytáhne alespoň jeden „monstrzákrok“. Vyloženě brankářský highlight. Navíc v klíčovou chvíli, kdy se zápas láme. Příklad ze čtvrtfinále? Kometa prohrávala 2:3, hrála power play a 113 sekund před koncem dorážel Andrej Kollár ze strany do odkryté vítkovické brány. Stezka vystřihnul ukázkovou šňůru a pravým betonem puk vyrazil. K tomu se o půl minuty později pokusil vstřelit gól přes celé hřiště. Rychle vytřepal puk z rukavice, ale oblouček středem soupeř zablokoval. Do play off vlétnul reprezentační gólman zdravě sebevědomě. Brněnský bek Marek Hrbas se pokouší získat puk před brankářem Vítkovic Alešem Stezkou • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Disciplína je (a bude) klíč Pouze dvě vyloučení! Na trestné lavici byl v zahajovacím duelu Vítkovic s Kometou nebývalý klid. O hity a střety přitom nebyla nouze. Za katr šli pouze Mário Grman za podrážení (a to ještě spíš za nešikovnost, než úmysl) a Luboš Horký za hákování. Jasně, našly by se na obou stranách zákroky, které mohly skončit dvojkou, ale sudí Daniel Pražák a Lukáš Květoň nasadili pro oba týmy i celkový průběh zápasu velmi slušný metr. A hlavně – drželi ho stejný celý zápas. K tomu si zástupci obou klubů plně uvědomují, co v play off rozhoduje: přesilovky. Vítkovice i Kometa je mají velmi slušné, nikdo nechce soupeři zbytečně nabíjet. „Víme, jaké jsou silné stránky soupeře,“ přikývnul vítkovický trenér Miloš Holaň a svůj tým za disciplínu pochválil. Stejná slova a věty pak zněly i z Komety. Je jasné, že emoce poletí nahoru. Kristián Pospíšil a Marek Kalus už se párkrát „potkali“. Je zřejmé, že kdo disciplínu a emoce udrží na své straně, bude úspěšný. Vítkovice - Kometa: Stehlík si u obraného pásma počíhal na soupeře Video se připravuje ...

Konec čekání na výhru Zní to neuvěřitelně, ale v regulérním play off, tedy od čtvrtfinále výš, se Ostravané dočkali vítězství po dlouhých devíti letech. Naposledy porazili v Praze Spartu 1:0 ve čtvrtfinále 19. března 2014. Hrdinou duelu byl brankář Filip Šindelář, který pochytal 38 střel, vítězný gól dal Petr Kolouch. Na ledě tehdy byli i dva současní obránci z kádru Vítkovic a Komety: Lukáš Kovář hrál za Vítkovice, Marek Hrbas za Spartu. Na postup to nestačilo, Sparta vyhrála 4:1 na zápasy. Od té doby se Ostravané do čtvrtfinále prokousali pouze třikrát a třikrát vypadli 0:4 na zápasy. V roce 2018 s Kometou, o rok později s Třincem a vloni opět s Třincem. Vítězové sérií vždy nakonec brali i mistrovský titul. V předkole play off se Vítkovice včetně roku 2014 představily šestkrát. Třikrát postoupily (2014 Liberec 3:0, 2019 Sparta 3:1, 2022 Olomouc 3:2), třikrát padly (2015 Pardubice 1:3, 2017 Plzeň 2:3, 2021 Kometa 2:3). Vítkovice - Kometa: Furch pouze vyrazil puk mezi kruhy, odkud dorážel do branky Kotala, 2:0 Video se připravuje ...