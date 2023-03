ANALÝZA reprízy finále: Sérii by mohl rozhodnout souboj trenérů

Sparta proti Třinci. Jestliže oba týmy ve čtvrtfinále potvrdí své kvality, čeká nás velká podívaná. Oba celky se potkaly minulý rok ve finále, po šesti zápasech se radovali Oceláři. Nebylo by překvapením, kdyby se série rozhodovala až v sedmém utkání. Data totiž hlásí, že mezi Spartou a Třincem jsou jen minimální rozdíly. Rozhodujícím faktorem by proto nemusel být výkon některého z hráčů, ale trenérské schopnosti.

Čeká nás krutý boj o střední pásmo. Oba týmy sice nepreferují totožný styl, ale mají ho až neuvěřitelně podobně účelný. Rozhodovat budou i ty nejmenší detaily, chybičky mezi modrými čarami. Sparta bude zřejmě více na puku, ovšem neočekává se, že by měla výrazně dominovat. Pokud tedy jeden z trenérů nevymyslel na tuto sérii mistrovský plán, jak soupeře zaskočit. Při hře v plném počtu očekáváme minimální rozdíly ve vstřelených gólech. A totéž potvrzují i pokročilé statistiky.

Ještě v polovině listopadu byla kvalita obranné hry Sparty a Třince neporovnatelná. Miloslav Hořava po svém návratu ovšem výrazně zlepšil defenzívu pražského celku a ta se díky výkonům v následujících měsících zařadila mezi nejlepší v extralize. Očekávané inkasované góly za šedesát minut hry? Opět stejné hodnoty! 2,1. Reálné obdržené branky? Minimální odchylka. Třinec inkasoval 1,9 branek, Sparta pak 2,0 při přepočtu na 60 minut. Pomyslné vítězství v této kategorii by mohl Spartě přinést Michal Kempný, který byl nejlepším obráncem extraligy v základní části. Nelze však zapomínat ani na Jakuba Jeřábka, dalšího z elitních zadáků.

Speciální týmy

Přesilovky: Třinec

Největší síla Ocelářů. Třinec v základní části disponoval excelentní přesilovou hrou. Střílel 11,2 gólů za 60 minut hry (1. místo), proměnil 27,3 % přesilovek (2. místo). Pokud se obhájci titulu podaří být takto dominantní i v této sérii, bude mít Sparta velký problém. Pražané dokázali vstřelit 7,5 branek za šedesát minut hry a proměnit 20,9 % situací v početní výhodě. To sice nejsou špatná čísla, ovšem oproti Třinci citelně slabší.

Tým Vstřelené góly/60 Přesilovky (%) Sparta 7,5 20,9 Třinec 11,2 27,3

Oslabení: Sparta

Pozitivem pro pražský celek ale může být to, že v početní nevýhodě byl lépe bránícím týmem než Oceláři. To by v konečném součtu mohlo znamenat podobnou produktivitu obou týmů v těchto herních situacích. Je ovšem třeba zdůraznit, že rozdíl v oslabení nebyl tak markantní jako v přesilovkách.

Sparta inkasovala 5,7 branek (nejlepší hodnota v extralize), soupeřům dovolila si vytvořit 6,2 očekávaných gólů. Oceláři inkasovali 6,0 gólů, v kolonce inkasovaných očekávaných gólech se zastavili na hodnotě 6,6.