Zase ten led! V Pardubicích se nehrálo. Není to bezpečné, řekl sudí

Kde hraje Olomouc, tam jsou potíže s ledem. Ne, vtipné to není, ale pravdivé ano. Dnes se ovšem dějí potíže mimo hanácký zimák. Druhý duel čtvrtfinále extraligového play off nějakou dobu stál, na vině byl ulomený kus led u hrazení. První dějství bylo za stavu 0:0 v čase 13:31 pozastaveno, hráči se vydali do kabin a po osmnáctiminutové pauze se vrátili na led. „Není to bezpečné,“ vysvětloval verdikt arbitrů hlavní rozhodčí Antonín Jeřábek.