Čerešňákova bomba poslala Olomouc do pekla: Jen jsem to tam šel napálit

Jeho pecka způsobila, že pardubická lavička vyskočila skoro až k balkónu. Následovalo velké objímání, upřímná radost. Přespolní chytli vlak. Místní nemuseli vyrazit do restaurace na jedno, ale možná na tři. Peter Čerešňák vystřelil Dynamu druhý bod v sérii. Jeho bomba 19 sekund před koncem rozčísla bezbrankový stav, na 2:0 pak do prázdné dal ještě Tomáš Dvořák. „Byla to odměna celému týmu. Hráli jsme trpělivě,“ radoval se Čerešňák.