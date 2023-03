Vystřelil, zlomil hůl, zranil sebe. Pardubice dorovnáme, věří Musil

Zlomená hůl při střele není v dnešním hokeji nic neobvyklého, za zápas jich zařve dost. Dojedete na střídačku, odfrknete si, vezmete novou a za chvíli jdete znovu na to. Pavel Musil prožil v sobotu na pardubickém ledě jiný příběh. Vystřelil, zlomil a pádil do kabiny na ošetření. Hokejka se mu po ráně z voleje zničila tak smolně, že mu vršek ulomeného kusu prošel rukavicí a nařízl kůži v dlani, někde mezi prsty.

S tím pochopitelně moc hrát nejde. „Ještě se mi nikdy nestalo, aby to prošlo přes rukavici. Naštěstí jde o malé zranění, neomezuje mě to, což je důležité,“ líčil pak po utkání olomoucký útočník.

Do hry se vrátil, společně se svými parťáky držel domácí na distanc. Tak, že 99 procent zápasu svítilo na kostce 0:0. Než zasvítila osudová šedesátá minuta a pardubické vysvobození 19 sekund před sirénou.

Pavel Musil byl ten večer podruhé za smolaře, vítězný gól Petera Čerešňáka shlédl hodně zblízka. „Musím se na to ještě podívat, asi tam byla trochu chyba ve střídání, buď jsme zaspali my na střídačce, nebo… Prostě chyba ve střídání,“ pokrčil rameny.

Viníka nemělo smysl hledat. Vyhrává a prohrává jeden tým. „Pak už ani přesně nevím, co se tam bohužel stalo. Musíme se na to podívat a poučit se z toho.“

Pardubice - Olomouc: Domácí euforie! Bezgólové utkání zlomil 19 sekund před koncem Čerešňák, 1:0 Video se připravuje ...

Za chvíli se Dynamo trefilo podruhé do prázdné klece. Hotovo, 2:0. V zápase i ve čtvrtfinálové sérii. „Nedá se nic dělat. Pardubice si udržely domácí prostředí, teď je na nás, abychom si ho udrželi my. Série je pořád otevřená.“

V tom má Musil pravdu. Na první pohled je vše jasné, Východočeši sebrali oba první body při skóre 7:1. Ale tahle srážka může být ještě dlouhá, z minulosti víme, že Olomouc je zatraceně nepoddajné mužstvo. Doma půjde kohoutům o všechno, každý si může být jist, že půjde o vyrovnané řeže. Případný úterní triumf může pardubickým záměrům nadělat neplechu.

Pokud tedy Hanáci nabídnou podobný výkon jako v sobotu, ten páteční by nestačil. „Výkon v sobotu byl určitě lepší,“ přikývl Musil. „Každý zápas je jiný a v prvním byla škoda, že jsme neudrželi vedení 1:0 v první třetině, protože Pardubice byly dost nervózní. Bylo na nich znát, že měly herní pauzu, bohužel jsme to nevyužili a nepřeklopili na naši stranu. Tak musíme doma.“

Olomouc nemá ve svém středu vyloženého kanonýra, ofenzivní kvalita je jednoznačně na pardubické straně. Rozpočet první formace Dynama by pokryl náklady na celý hanácký tým i s ledaři. Ale o to na ledě nejde. Hanáci potřebují proměnit většinu svých gólovek, jinak s nimi bude amen. „Z obou stran je to dobře bráněné,“ podotýká Musil. „Pro útočníky je poměrně dost těžké se prosazovat. Když už se k nim dostanete, obránci soupeře jsou zajištění svými útočníky. Pokud budeme hrát doma, jako tady v sobotu, můžeme myslet na úspěch. Nejjednodušší je dát víc gólů než soupeř a vyhrát,“ pousmál se olomoucký útočník.

V úterý může dojít i na taktické šachy. Předpokládá se, že Dynamo se za každou cenu nikam hnát nebude. „Těžko říci, s čím Pardubice přijedou. Nebudu ale prozrazovat, s čím bychom mohli nastoupit my. Budeme reagovat na jejich hru, a kdyby se nám to nedařilo, tak zase zareagujeme,“ nabízí Musil řešení.

Do čtyř porážek pořád daleko. „Já doufám, že se do Pardubic vrátíme,“ zůstává pozitivně naladěný 30letý pravák, jenž má v play off bilanci 1+4 v šesti partiích.

