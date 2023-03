Obři přetlačili Třinec. Takhle to bývá, řekl Hořava. Vadí mu formát play off

Elitní útočníci Sparty vyšli na prázdno. Extraligový přeborník vítězných gólů Řepík, rutinéři Sobotka s Horákem nebo bouráci Forman s Buchtelem? Všichni bodově za nula. První čtvrtfinále s Třincem mělo na straně Pražanů jiné hrdiny. Trefili se dva stokiloví obři, kteří zrovna střílení branek nemají v úkolníčku na topu. Ostap Safin a Olavi Vauhkonen. „Takhle to v play off bývá,“ smál se po vydřené první výhře 3:2 trenér Sparty Miloslav Hořava.

Nejvyšší hráč kádru Pražanů rozepsal gólový účet celé čtvrtfinálové série. Chyby v rozehrávce Marka Mazance využil 195 centimetrů vysoký Ostap Safin. O pár minut po něm se trefil i další parťák ze čtvrté lajny. V přesilovce se po krásné přihrávce Davida Tomáška prosadila 110 kilo vážící finská skříň Olavi Vauhkonen.

Kouč Miloslav Hořava mu při početních výhodách vymyslel místo na brankovišti. Dělá clonu, nehnete s ním ani párem volů. „Postavili jsme ho tam a pracuje skvěle,“ ocenil Seveřana po duelu trenér. Útok dělníků předvedl extra cennou nadstavbu. „Je to bonus. Jsme tam od plnění jiných věcí. Tentokrát jsme ale udělali rozdíl. Dali jsme dva góly, za což jsme rádi,“ přidal Safin.

O třetí trefu se postaral už o poznání útlejší Pavel Kousal. Běžela 26. minuta, Sparta válcovala Oceláře 3:0. Zdálo se být hotovo. Jenže trojnásobný šampion se ve třetí části vrátil dvěma kousnutími do zápasu. V závěru vařil domácí v obranném pásmu. Pražané ale z hrnce utekli jak vánoční hrachovka.

„Sami jsme si to udělali těžké. Nehráli jsme vůbec dobře. Až třetí třetinu se to trochu zlepšilo. Sparta vedla 3:0, už se nemusela nikam hnát. Celkově jsme to nebyli my,“ soukal ze sebe Martin Růžička. Oceláři nechali Pražany ujet, pak marně stahovali manko. „Sparta hrála dobře, fakt výborně. Musíme se připravit na druhý zápas,“ hledí forvard k pondělnímu duelu.

Třinecké vzepětí by mělo pro sparťany sloužit jako cenné varování. „Musíme si vzít ponaučení a hrát celý zápas stejně. Nejde si myslet, že když vedeme 3:0, je hotovo a stačí nám to odbránit. Oni po třech sezonách ví, jak v play off hrát. Je to ale hlavně o nás, ne o Třinci. My jsme jim našimi chybami snížení nabídli,“ kroutil hlavou Kousal.

Emoce na ledě tryskaly, na žádnou bitku však nedošlo. Nedaleko k ní bylo po druhé třetině, kdy se několik hráčů dostalo do výměny názorů v tunelu při odchodu do kabin. Naopak naprosto klidná a přátelská atmosféra panovala mezi oběma trenéry. „My si můžeme sednout hned vedle sebe, my se prát nebudeme,“ smál se Hořava na Zdeňka Motáka.

Během tiskové konference se mimo jiné dostali do rozpravy o tom, zda je správně nastavený play off formát. „Všude ve světě se už hraje obden. Hrát ve dvou dnech po sobě se mi moc nelíbí. Je to přežitek z minulosti,“ povídal Hořava. „Mně by na tom vadila logistika,“ přidal svůj pohled Moták.

Další námět na změnu přišel o pár vteřin později při otázce na Hořavu, zda ze svého týmu cítil v závěru nervozitu. „Dva týdny se nehrálo, bylo to znát. Herní praxe chybí. To je další věc, která by stála za debatu.“ V tom ho přerušil Moták. „Všechno jim to změníme!“ rozesmál sebe i Hořavu. „Je logické, že za stavu 2:3 hráči mají obavu o výsledek. Neřekl bych ale, že to byla nervozita,“ dodal.

Děkoval nečekaným střelcům i skvělému brankáři Jakubu Kovářovi. „Takhle to v play off bývá. Tihle kluci se tu objeví mezi střelci, protože hokej je v této části sezony jiný. Celkově bych řekl, že to byl zápas dvou polovin. V první jsme byli lepší my, ve druhé naopak Třinec. Měli daleko víc šancí, jen díky skvělému výkonu Kuby Kováře jsme to uhráli.“

Dva poločasy

pohled Ondřeje Kuchaře Utkání dvou totálně odlišných částí. První půlhodina patřila jednoznačně Spartě. Stav 3:0. Říkali jste si, jestli Třinec neschytá tenisového kanára. Domácí vládli, diktovali tempo. Povolit, přitáhnout. Oceláři jsou mistři v bránění vlastního náskoku, dobývání však není jejich nejsilnější zbraní. Vzduch do plic jim Pražané foukli až faulem. Snížili, pak juchali ještě jednou. Druhý poločas patřil jim. První korálek na šňůrku navlékla Sparta, Slezané však povedeným závěrem rozehráli pondělní mač. Dokázali si, že favorita z metropole dovedou potrápit. Lekci ale dostalo i Hořavovo družstvo. Další polevení by se Spartě nemuselo vyplatit.

Góly Domácí: 11:29. Safin, 14:23. Vauhkonen, 25:13. P. Kousal Hosté: 43:15. M. Růžička, 53:37. Marcinko Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Hribik, Pilný – Brejcha, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 13 250 diváků