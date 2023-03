Co (ne)ukázal první duel gigantů: režimy Sparty i pohádkové trio

Video se připravuje ... Vstup do vypjaté čtvrtfinálové série zvládla lépe Sparta. V repríze loňského finále v neděli přetlačila Třinec 3:2. Jaké bylo jejich první střetnutí? Co ukázalo? K vidění byly třeba výlety třineckého gólmana Marka Mazance nebo pohádkové trio Dlouhý, Široký a Bystrozraký na scéně ve sparťanském dresu.

Neproměňování šancí Ocelářů Sparta pod trenérem Hořavou? To není jen soubor ofenzivních démonů, kteří vás mají v plánu útokem zadupat do země. Styl zkušeného kouče má základ v obraně. Soupeřům obvykle Pražané moc šancí nedovolí. V neděli jich však nakonec měli Oceláři víc než dost. „Jen díky Kubovi Kovářovi jsme to zvládli,“ přiznal Hořava. Třinec však byl dlouho žalostně impotentní. Příležitostí měl hlavně ve třetí třetině dostatek, srovnat stav se ale nepodařilo.

Nečekaní střelci Sparty Dlouhý, Široký a Bystrozraký. I Takhle by se dali popsat tři střelci Sparty v prvním duelu. Trefil se nejvyšší hráč týmu Ostap Safin (195 cm), nejtěžší hráč týmu Olavi Vauhkonen (110 kg) a extra šikovný diblík Pavel Kousal, který okem ostřelovače zaměřil místo nad pravým ramenem brankáře a neomylně ho trefil. Kompletní trio nečekaných bomberů. „Takhle by to mělo být. Góly by neměla dávat jen první a druhá lajna. Všichni jsou na ledě platní, gól musí umět dát každý z nás,“ hlásil Kousal. Sparta - Třinec: Lépe to trefit nešlo, radoval se Kousal, 3:0 Video se připravuje ...

Výlety Mazance a Kovářův klid Pokud byste hledali vítěze prvního souboje dvou gólmanů z Písku, museli byste ukázat na toho, který aktuálně hájí barvy Sparty. Jakub Kovář odchytal skvělý zápas. Nebýt jeho, duel by šel do prodloužení. Parťákům dodal potřebný klid. Na rozdíl od Marka Mazance se vyhýbal riziku. Brankář Třince svojí chybou připravil Pražanům první gól. Vyjel na rozehrávku, puk ztratil a domácí vedli. Pak chyboval ještě jednou. Napotřetí vyjel pro kotouč až k modré čáře, to měl však odhad správný. Bude zajímavé sledovat, koho nasadí trenéři Třince do pondělního duelu číslo dva. Sparta - Třinec: Mazanec chyboval v rozehrávce, Safin trestal, 1:0 Video se připravuje ...

Potyčky a tvrdost s hranicemi Klasika play off. Přiblížíš se k našemu brankáři? Pak počítej, že bez rány neodjedeš. Jak Sparta, tak Třinec jsou na to specialisty. Ještě o chlup důraznější jsou v tomhle ohledu možná Oceláři. Hlavně Tomáš Marcinko s Danielem Voženílkem mile rádi jezdí před masku soupeřova gólmana se zdravicí. V prvním střetnutí gigantů však k větším nepřístojnostem nedošlo. Šavlovačky? Jasně. Bitka ale žádná. Ani náznakem. „Je na každém hráči, jestli uzná za vhodné se poprat. Když vedete, je to blbost,“ tvrdí sparťan Pavel Kousal.