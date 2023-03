SESTŘIH: Sparta - Třinec 2:3p. Velkou bitvu rozhodl v prodloužení Voženílek

V brance Ocelářů dostal po nedělní porážce 2:3 před Markem Mazancem přednost Ondřej Kacetl a z rodinných důvodů chyběl centr elitní formace Tomáš Marcinko.

Poprvé vážněji ohrozil Kacetla Kaše tečí Tomáškovy střely a na druhé straně kryl Kovář Jeřábkovu ránu. V 6. minutě našel Růžička bekhendem před brankou Daňa, který zamířil do pravé tyče. Z protiútoku zahrozil Řepík, za Oceláře zase po objetí branky nebezpečně pálil Hrňa.

Sparta se ujala vedení při Romanově vyloučení, kterému se Třinečtí v čele s koučem Motákem divili. Po Vauhkonenově teči Kousalovy střely ještě odvrátil puk před brankovou čárou bek Jeřábek a Kacetl jej zalehl. V čase 13:14 už Kousalovu přihrávku z pravého kruhu z brankoviště poslal do odkryté branky s vypršením Romanova trestu Kaše.

V 16. minutě se prosmýkl mezi třineckými obránci Kousal, ale Kacetl jeho forhendové zakončení kryl. Oceláři se dočkali vyrovnání 61 sekund před koncem první třetiny při Safinově trestu. Růžička zlomil při střele hokejku, vystřídal jej Hudáček a skóroval. Za levý kruh mu nabil Jeřábek a slovenský útočník přes stínícího Kurovského prostřelil Kováře.

Třinec mohl otočit skóre. Nejdříve sparťanského gólmana prověřil Kurovský a v 25. minutě neproměnil samostatný únik Nestrašil. Před polovinou druhé části dostal z dorážky bekhendem do posunuté branky Daňo, ale sudí Sýkora s Kikou si u videa prověřili, že to bylo mimo výseč a gól neplatil.

Oceláři své šance nevyužili a v 34. minutě při Daňově pobytu na trestné lavici udeřila Sparta. Horák si počkal, až bude mít prostor na přihrávku před padajícího Smithe a připravil gól pro Sobotku. Pražané ožili a Oceláři odvrátili pokusy Tomáška a Kašeho. V 39. minutě pomohla Kacetlovi po Řepíkově ráně z pravého kruhu protější tyč.

Ve třetí třetině Kousalovu přihrávku v přečíslení na volného Buchteleho vychýlil Kaňák. V 48. minutě nepřekonal Kacetla dvěma pokusy v rychlém sledu Horák. V čase 48:12 se ale radovali Oceláři. Nestrašil dojel svou straženou střelu, bekhendem našel Hudáčka a ten svým druhým gólem v utkání vyrovnal.

Třinec potom dostal Spartu pod obrovský tak, nepustil ji přes dvě minuty z obranného pásma, ale Kovář a unavená bránící pětice to ustáli. V 57. minutě dorážek Daňo a sparťanský gólman vleže stihl vyrážečkou puk odvrátit před brankovou čárou.

V úvodu prodloužení se Sparta ubránila při Poláškově trestu. Další početní výhodu nabídl Třinci vyhozením puku do hlediště Jandus a po Sobotkově faulu hráli hosté i sedm sekund v pěti proti třem. To sice nevyužili, ale v pokračující výhodě si srazil Voženílkovu přihrávku do vlastní branky Moravčík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Kaše, 33:20. Sobotka Hosté: 18:59. Hudáček, 48:12. Hudáček, 67:34. Voženílek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský. Rozhodčí Sýkora, Kika – Rampír, Synek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 312 diváků

