Žádný skautský oddíl, třinecký drak vylezl z doupěte. Pomohla mu i Sparta

Luxusní nabídku na vyrovnání série v nastaveném čase na třetí pokus využili. Zbloudilou trefou žolíka Daniela Voženílka, jehož přihrávku nešťastně usměrnil obránce Moravčík, který do ní vložil hůl. Ovšem tím jen třinecká saň završila obrat. Z doupěte jí pomohla sama Sparta mnohem dřív. Třeba pasivitou ve třetí části prvního duelu, kdy přestala hrát a tím dala soupeři šanci.

Ve druhém utkání už Oceláři od začátku žhavili jak u vysoké pece. Do branky se navíc poprvé postavil Ondřej Kacetl a probudil démony předešlých sezon. Stejně jako tým před ním, který vypadal opticky líp než Sparta, místy ji přehrával nebo dlouhé minuty nepustil z obrany.

Obě pražská čtvrtfinále každopádně přinesla strhující hokej v divokém tempu, zápasy postupně gradovaly. Potvrdilo se, jak důležité jsou maličkosti. Urostlý bohatýr Ostap Safin otevřel skóre celé série, jenže po jeho zbytečném faulu dal soupeř první gól a snažil se pak poslat zápas do prodloužení. Při jeho trestu za další zákrok ve druhém utkání Oceláři poprvé vyrovnali.

Zatímco třeba Voženílek stejně jako před rokem ještě v českobudějovických službách předvádí, co může být v play off za trumf a patřil v obou střetnutích k nejvýraznějším postavám na place, jiní lídři zatím moc nevynikli. Na obou stranách. Nejlepší střelec základní části Marko Daňo se v play off trápí s koncovkou, byť příležitostí měl dost. Faul na Krejčíka, po němž šla Sparta podruhé do vedení, byl možná i důsledkem jeho frustrace.

Ale Daňa zastoupili jiní a Třinec zápas nakonec překlopil na svou stranu. Taky díky tomu, že v nastaveném čase se „drobností“ na sparťanské straně nakupilo moc. Jedno ubráněné oslabení, pak málem druhé, jenže místo hlubokého nádechu do toho vletí další trest. Sparta se nachytala a nebýt Jakuba Kováře, nemusela jet na pokračování série do Třince ani za stavu 1:1. Rozhodně teď má víc důvodů k přemýšlení. Ale tohle čtvrtfinále sotva začalo. Ještě bude určitě zajímavé.

Sparta - Třinec: Kovář haškovsky zachraňoval na brankové čáře! Video se připravuje ...

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE