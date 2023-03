Bolavá výhra. Co bude s Bukartsem a Kriegerem? Holaň byl tajemný

Bez dvou třetin první lajny a od 20. vteřiny v gólovém manku, přesto s druhou výhrou v sérii čtvrtfinále Generali ČP play off extraligy. Vítkovice přišly o zraněné hvězdy Kriegera s Bukartsem, ale to je nezastavilo. V Brně vystřihly vyzrálý výkon a po výhře 4:1 se utrhly do vedení 2:1 v sérii. Kouč Miloš Holaň mohl být v absolutní pohodě, jenže nebyl. Na dotaz isportu, jak týmu chyběli dva špičkoví útočníci a co jim zhruba je, odsekl: „Nemám na to odpověď.“

Triumf je sladký, ale i tak bolí. V ostravské sestavě jsou najednou dvě velké díry. Do třetí bitvy nenastoupil Lotyš Roberts Bukarts a v poslední třetině odstoupil elitní centr Peter Krieger. „Je to naše interní záležitost. Nebudu o tom mluvit,“ odmítl jakýkoliv bližší komentář trenér Miloš Holaň. Z cizinecké legie v prvním útoku zbyl pouze Peter Mueller.

I bez citelných ztrát Holaňův soubor šlapal a Kometu před jejím vyprodaným zimákem vymazal. „Jsem z toho smutný, zklamaný. Vůbec jsme nebyli v zápase,“ zlobil se trenér poražených Patrik Martinec.

Pro domácí to přitom začalo pohádkově. První střídání, Zdeněk Okál si narazil s Tomášem Kundrátkem a procpal puk pod Alešem Stezkou do sítě. Bleskový gól zafungoval jako nakopávák pro hosty. V dohrávce první třetiny, kterou na hodinu přerušila oprava rozměrné díry v ledu, zúročil enormní tlak Jakub Kotala a pak už se Kometa vezla.

Neměla protizbraň na výborně připraveného rivala. „Nehledal bych to v díře v ledu. Přestávka byla nepříjemná, hra byla rozkouskovaná, ale na to se nemůžeme vymlouvat,“ věděl brněnský kapitán Martin Zaťovič. „Maličkosti tentokrát stály na naší straně,“ mnul si ruce Holaň, který neměl svým svěřencům takřka co vyčíst. Napadaly jim i góly.

Z mezikruží pálil přesně Petr Fridrich, poté nachytal Dominika Furcha z úhlu Lukáš Krenželok a pokus o zázrak okamžitě ukončil střelou do prázdné brány Petr Kalus. Vyhrál ten lepší, o tom není sporu. Domácí se nedostali do hry, ztráceli ve všech herních činnostech. Nešly jim přesilovky, aktivní Okál netrefil odkrytou branku. Tohle bylo málo na to, aby se silný sok roztřepal a zápas ztratil. Vůbec, měl ho pod kontrolou. „Zase jsme dostali góly z předbrankového prostoru. Tam si to musíme pohlídat,“ líčil Zaťovič.

Po bolavé porážce v souboji číslo dva se Vítkovičtí skvěle nachystali na první konfrontaci ve vyprodané Winning Group Areně. „Mimo prvního střídání bylo všechno špatně,“ ucedil Martinec. „Plná hala, play off. Na zápas jsme se těšili, ale vůbec jsme si ho neužili. To nesnižuje výborný výkon Vítkovic, které zvítězily zaslouženě. Někdy máte den, kdy jde všechno na levačku. Spoléháme na fanoušky, že budou příště zase naším šestým hráčem a pomůžou nám velmi silné Vítkovice porazit,“ dodal.

Lehce se to řekne, ale na ledě to bude šichta. Kometa potřebuje svůj výkon výrazně zvednout. Takže jak na to? Soupeři se dokonale znají, nic extra překvapivého se přes noc asi ani nedá vykoumat. „Všichni vědí všechno o všech. Každý má denně hodinu, dvě video. Musíme si s tím poradit,“ poznamenal Zaťovič, který si s parťáky zvyká na jiné herní pojetí než v předkole. „Boleslav byla aktivnější, bruslivější. Teď je to defenzivnější. My se musíme víc tlačit do brány, je tam málo provozu,“ nabídl zkušený útočník cestu k úspěchu.