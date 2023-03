Voženílek štve Spartu: Leží, pak hraje! Pivní sprcha a nadávky? Nevadí, ale...

Zatím je hráčem série. Nepřehlédnutelným borcem, který jedné straně dělá radost a té druhé děsně pije krev. Je hlavním tématem v obou táborech fanoušků. Daniel Voženílek prožívá v Třinci fantastický ročník. V pondělí gólem v prodloužení (3:2) rozhodl druhý čtvrtfinálový střet, sérii se Spartou srovnal na 1:1. Rozdává hity, neuhýbá. Oblíbeným soupeřem rozhodně není. „Jestli je moje hra někomu nepříjemná, tak je to jen dobře. Není to můj problém. Uhýbat z toho určitě nebudu,“ říká pro iSport.cz.

Jeho cesta už byla dřív několikrát popsána. Daniel Voženílek vyrostl v Pardubicích, kde ale vytouženou příležitost nedostal. V klubu slyšel, že má fyzičku jako průměrný číšník a v životě nemůže hrát profi hokej.

Na sezonu si odskočil do nižší finské ligy, jinak bloumal Chance ligou. Zlomová sezona přišla v Litoměřicích (2019/20). V pětadvaceti letech dostal Voženílek laso z Motoru, první pořádná extraligová šance! V Českých Budějovicích odehrál dvě sezony. Na tu aktuální se přesunul do Třince. Vyhlédl si ho Václav Varaďa, který však klub nečekaně opustil.

Už pod Václavem Prospalem začal Voženílek na jihu Čech plnit roli útočníka, který má být hlavně nepříjemný pro soupeře. Jako vosa. Měl otravovat, na protivníka dotírat. Občas vypustit gólové žihadlo. „Musel jsem si roli najít. Dřív jsem chtěl hlavně dávat góly, hrát technicky. Dnes jsem mnohem víc komplexní,“ říká.

Stal se jedním z nejtvrdších hráčů soutěže. Roli darebáka si užívá. Rozhodí rivala. Tvrdou hrou, šťouchancem po hvizdu. Nebo klidně slovem. Tak pomáhá svým barvám. A dělá to rád. „Vyplývá to z mého stylu hokeje. Každý hráč ví, jak může svému mužstvu pomoct nejvíc. Snaží se to dělat, pomoct týmu k vítězství. Jestli je moje hra někomu nepříjemná, tak je to jen dobře. Není to můj problém. Uhýbat z toho určitě nebudu,“ hlásí jasně.

Naráží na rozehrané čtvrtfinále se Spartou. Voženílek je pro rudé barvy jak červený hadr na býka. „Oni tam mají kluky, kteří se něco snaží vyprovokovat. Pak leží na ledě a další střídání zase hrajou. Nám je to ale jedno, ať si to dál klidně takhle zkouší. Snažíme se to nevnímat. Na druhou stranu víme, kteří hráči to dělají, a dáváme si na to pozor,“ povídá útočník Pražanů Pavel Kousal.

Míří na Voženílka. Právě on se v prodloužení druhého mače na ledě svíjel v bolestech. Na pomoc mu dokonce běžel i doktor. V dalším střídání byl však 190 centimetrů vysoký a 90 kilo vážící forvard znovu na ledě. A vstřelil vítěznou branku.

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 2:3p. Oceláři srovnali sérii. Rozhodlo až prodloužení Video se připravuje ...

„Jel jsem do souboje, dostal jsem sekeru na koleno. V tu chvíli to zabolelo, píchlo to. Lehnul jsem si, na pár vteřin jsem nevěděl, jestli to nebude něco vážnějšího. Po chvilce jsem ale vstal, na nohu došlápl a zjistil, že to bude dobrý,“ popisuje poprvé Voženílek.

Rozhodující gól dal přímo pod plným kotlem Sparty. Právě tam se taky vyrazila radovat celá střídačka Ocelářů. Nebylo divu, že domácí fans nebyli nadšení. Z kotle přilétlo několik kelímků s pivem. „Nevadilo mi to, nevnímal jsem to. Byl jsem v euforii, navíc jsem byl stejně totálně zpocený. Bylo to jedno,“ mávne rukou.

Po cestě do kabin pršely směrem ke Slezanům nadávky. Voženílek na urážky kontroval úsměvem, navíc ukázal na kostku, kde už svítil stav 3:2 a vítězství Třince. „Řvali sprosté nadávky. Beru, že je to součást hokeje. Každý na to má jiný názor. Na druhou stranu, nevím... Kolem byly děti. Sparta navíc říká, že chce být pro každého. Pak slyšíte tohle. Že řve někdo na mě? To je mi úplně jedno. Když mu to udělá dobře, ať si klidně zařve. I přes nadávky se nám ale s výhrou v kapse jelo domů skvěle.“

Sám na ledě přepíná do jiné role. Mimo mantinely je totiž dlouhovlasý bourák spíše tichým typem. Není rád středem pozornosti. Není showman typu Radka Smoleňáka. „Není potřeba k tomu dělat nějaké opičky okolo. Jen si dělám svoji práci,“ pokrčí s úsměvem rameny.

Během minulé sezony odehrál osm zápasů v dresu Sparty, kde byl na měsíčním hostování z Motoru. „Speciální to pro mě teď ale není. Jsem nadšený, že jsem v Třinci. Je mi jedno proti komu hraju.“ Na play off 2022 se převlékl zpátky, zářil ve žlutém dresu Jihočechů. A už tehdy pil sparťanům krev. Do série naskočil pouhé tři dny po těžké operaci čelisti. Prášky proti bolesti, celoobličejový kryt. Stejně dal v každém utkání gól.

Na Spartu však v semifinále stejně nestačil, s týmem bral bronz. Teď doufá v jiný výsledek. „Už v prvním zápase jsme si dokázali, že na ně máme. Druhé utkání jsme zvládli ještě lépe. Jak herně, tak výsledkově. Musíme na to navázat, zároveň být ale pořád pokorní a nechat na ledě všechno,“ velí Voženílek.

Stejné nastavení má však taky soupeř. „Jedeme do Třince, kde zkusíme urvat oba zápasy a pak to doma ukončíme. Těžko někdo mohl čekat, že je přejedeme 4:0 na zápasy. Oni play off hrát umí. Strašně dlouho už v něm žádnou sérii neprohráli. Není to náhoda,“ dodává Kousal.

Voženílek ve čtvrtfinále zápasy 2 body 1 (1+0) trestné minuty 0 hity 5 střely 3 prům. čas na ledě 16:38

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE