Dědek o dírách v ledu: Nešetří se kvůli 20 tisícům. Co tvrdí šéf extraligy?

Řádně odehraný zápas = nejlepší zápas. Sázkové kanceláře se dosud neodhodlaly k vypsání kurzů na přerušení utkání kvůli trhlinám v ledu, ovšem i bez toho je situace neutěšená a těžko předvídatelná. Extraligové play off ničí diskutabilní kvalita hracích ploch. A protože příčina dosud nebyla diagnostikována, hrozí další lapálie.

Své o nich vědí v Českých Budějovicích, v Pardubicích, v Brně i v prvoligové Třebíči. Problémy s rolbou poničily duely v Karlových Varech a Olomouci. To tu ještě nebylo. Nikdo nechce malovat čerta na zeď, ale může být hůř. A i kdyby bylo stejně, jako je nyní, je to pořád špatně.

Ředitel extraligy Martin Loukota přiznává, že přesné důvody nemalého počtu karambolů nezná. „Jsem v kontaktu s funkcionáři jednotlivých klubů ELH a také s lidmi zodpovědnými za arény. Příčiny těchto nepříjemných potíží s ledem hledáme,“ popsal pro web iSport.cz. „Víme, že v Karlových Varech na začátku sezony a v Olomouci při předkole play off šlo o technickou závadu na rolbě. V Pardubicích a na Kometě to vypadá, že hráči po souboji bruslemi odštípli kus ledu. Jaká je příčina tohoto odštípnutí, zatím stoprocentně nevíme.“

Mnohé napadne, že špatná kvalita ledu v některých arénách může souviset s vysokými náklady na cenu energií a tudíž se šetří na spotřebě. Loukota tomu nevěří. „Nejsem toho názoru. Vše je v procesu shromažďování informací. Kolegové, se kterými jsem mluvil, se distancují od tvrzení, že by k problému došlo kvůli vysokým cenám energií a určitě nechladí méně, než by měli,“ připojuje ligový šéf.

V tomto směru je s ním zajedno i majitel Dynama Petr Dědek. V Pardubicích došlo na komplikace a přerušení sobotního zápasu s Olomoucí. „Nemyslím si, že jde o systémovou chybu a někde se míň mrazí kvůli ušetření peněz, a proto je led špatný. Tak to určitě není. Nevěřím, že by někde chtěli ušetřit dvacet tisíc a nemrazili, jak se mrazit má,“ zavrhuje pardubický boss reakce rozšířené mezi veřejností.

Dědek ví, že v pardubické aréně nemají kluziště na top úrovni. „Dlouhodobě nepatříme mezi kluby s nejlepší kvalitou ledu. Je to dané stářím stadionu, chladící zařízení nejsou v dokonalém stavu. U nás, v Brně a i na řadě jiných míst je to stejné či podobné.“

Server iSport.cz přišel ve středu odpoledne s teorií, o níž se v klubech také hovoří. Důvod potíží by mohl být v technice posazení nových pružnějších mantinelů, jež jsou v extralize k mání a které se například po tvrdším nárazu hráčů do hrazení „pohybují“.

Panuje jisté podezření, že v reakci na náraz a po následném zaříznutí bruslí do ledu se může odlomit uvolněný kus. „Může to být jeden z faktorů. Snažíme se získat víc informací,“ řekl k tomu Loukota a Dědek přikývl. „Věřil bych tomu, že problém může vězet v mantinelech, když se díry tvoří hlavně v těsné blízkosti hrazení. Jako dramatický problém to ale nevidím,“ dodal vlastník Dynama.

Podle Loukoty se některé kluby mezi sebou navzájem informují a snaží se předejít relativně fatálním dopadům. „Olomoučtí ledaři obdrželi od kolegů z Českých Budějovic popis situace z listopadu a návrh řešení rychlé opravy. I v Pardubicích jsou o tomto postupu informováni a mají připraven speciální prostředek s tekutým dusíkem, kdyby došlo k potížím s ledem znovu. Na léto bychom rádi připravili workshop, kde by si kolegové ze zimních stadionů předali informace týkající se tohoto aktuálního, nepříjemného problému…“