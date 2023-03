Brněnský McDavid v akci. Přesně takto musíme bojovat, nabádá expres Ďaloga

Bruslí jako ďábel. V play off přepnul Marek Ďaloga (34) na level Connora McDavida. V tomto módu proletěl ve druhé třetině po pravém křídle a naservíroval gól Martinu Zaťovičovi. Klíčová akce pro úspěch Komety ve čtvrtém čtvrtfinále play off s Vítkovicemi. „Byl to nejtvrdší zápas v sérii,“ shrnul slovenský obránce po výhře 2:1.

Po špatném třetím duelu vám ten čtvrtý vyšel skvěle, co?

„Něco jsme si k tomu všichni řekli. Ráno jsme si ukázali pár věcí a snažili se to změnit. Lidi se dostali do varu a tlačili nás. Hráli jsme dobře. Vítkovice sice hrají perfektně, ale my jsme si za tím šli. Když do toho dáme srdce a nasazení, hokej vypadá jinak. Bavilo to i lidi. V této hře musíme pokračovat. Je to o detailech.“

Hlavně vy sršíte energií. Hrajete nyní váš nejlepší hokej od září?

„Je to nejdůležitější část v sezoně. Jde o všechno. Je to buď anebo. Nebude se na nic čekat. Jdeme si za tím, co jsme si stanovili. Konečně jsme doléčení, i když máme, stejně jako soupeř, nějaké malé šrámy. Když budeme hrát takhle jako dnes, máme šanci postoupit.“

Na konci základní části jste měl zdravotní problém, který vás brzdil v ofenzivních výpadech. Už jste úplně fit?

(klepe na zuby) „Zatím ano. Ještě to cítím, ale už je to o hodně lepší.“

Kometa - Vítkovice: Ďaloga nabral rychlost a předložil puk na Zaťoviče, 1:0 Video se připravuje ...

Máte pro podporu útoku volné ruce?

„Trenér to nechává na mně. Ale někdy i já dostanu po uších.“ (úsměv)

Ve vaší kabině řádí viróza. Je to velký problém?

„Každý se s tím snaží bojovat. Hodně kluků mělo teplotu, ale zvládlo se to. Tyto věci mužstvo semknou a můžou v dalších zápasech strašně moc pomoct. Je to jenom o nás. Když budeme bojovat a hrát jako tým, máme velkou šanci. Domino (Dominik Furch) chytá perfektně.“

Jak to z vašeho pohledu zvládla juniorská lajna Šalé-Zembol-Boltvan?

„Jsou taky součástí týmu, musí být připravení. Trenéři je vybrali kvůli tomu, že mají na to, aby tady hráli. Myslím, že to zvládli velmi dobře.“

