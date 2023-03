Sparta asi chtěla víc, litoval Adámek. Dostal dvě sekery mezi nohy

Bitka, Formanův úlet, strkanice i další problémy s ledem. Třetí čtvrtfinále Generali ČP play off mezi Třincem a Spartou (2:4) bylo výživné. Pražané v něm byli lepší, po zásluze urvali druhé vítězství v sérii. Vedou 2:1 na zápasy, v pátek se hraje od 19 hodin znovu v Třinci. „Můžeme být lepší, to vím určitě,“ hlásil okamžitě třinecký lídr Martin Růžička.

Stejně jako rolba či ledaři, tentokrát neměli třinečtí Oceláři svůj den. Rýhy a nedostatky nebyly pouze na ledové ploše, ale i ve výkonu úřadujících šampionů. Proti exkluzivnímu představení ve druhém čtvrtfinále v Praze tentokrát za Spartou zaostávali. Ve všem. A od začátku pouze dotahovali.

„Sparta to tentokrát asi víc chtěla,“ přitakal třinecký obránce Marián Adámek. „Jak my jsme to chtěli víc ve druhém zápase, tak teď to z nás tak nesršelo. Ta energie. Musíme se vrátit k poctivé práci a ukázat jim, že jsme tady doma. Vrátit se do série. Tentokrát jsme byli takoví nějací...umíme hrát líp.“

Právě nevysoký obránce Marián Adámek mohl být pro Oceláře ideálním startérem. Už v 9. minutě ho v souboji před třineckou bránou do slabin nesmyslně seknul Miroslav Forman. Bek se dlouho svíjel v bolestech, Forman dostal pět minut a musel do sprch.

V další části se pak s Mariánem Adámkem porval Jan Buchtele. „Nic osobního, to k tomu patří,“ reagoval třinecký obránce. „Přijímat rány se musí, jedeme dál.“ Buchtelemu podle všeho vadilo, že Adámek ve druhé třetině před svou bránou znovu padl k ledu. Třinecký bek se dušoval, že dostal další ránu do slabin. „Soupeř chtěl vystřelit, netrefil puk a zase mě sekl mezi nohy. Rozhodně jsem nesimuloval.“

Strkanic a drobných potyček bylo víc. Jenže Oceláři nedokázali Formanův úlet potrestat. Naopak v pětiminutové přesilovce dostali první gól. Martin Růžička nepřesně přihrával zpoza brány na modrou, Tomáš Marcinko po puku jen skočil a Roman Horák se utrhnul do brejku – 0:1.

„Zase jsme museli dotahovat,“ litoval Martin Růžička. „To umíme, ukázali jsme to i v Praze, ale nebylo by špatné, kdybychom i někdy vedli.“

Jenže i další inkasované branky byly pro domácí poměrně smolné. Před druhou zlomil obránce Adam Smith v útočném pásmu hokejku, pak v obraně chyběl. A třetí gól napálil Michal Kempný po avizovaném faulu Samuela Bučka. I Vladimír Sobotka si dal vlastní gól, ale Pražané šli za výhrou razantněji. S větší vervou.

„Měli bychom přidat ve všem!“ burcoval třinecký obránce Jakub Jeřábek. „Náš výkon musíme rozhodně zlepšit, s takovým bychom dál nestačili.“

Smolný den měli i ledaři. Po druhé pauze se 45 minut nehrálo, řešily se rýhy v ledu. „Zrovna včera jsem si volal s lidmi z Třince, kteří mě ujistili, že jsou připravení,“ reagoval Martin Loukota, šéf APK pro Českou televizi.

„To bylo pro obě mužstva stejné,“ glosoval nečekanou pauzu třinecký kouč Zdeněk Moták. „Nám to pravděpodobně spíš prospělo, protože ve třetí třetině jsme už hráli hokej, který chceme. Dvě třetiny byla lepší Sparta, byla silnější, vyhrávala osobní, měla lepší bruslení. My až ve třetí třetině ukázali svou sílu. Měli jsme poměrně dost vyložených šancí, bohužel jsme je neproměnili.“

Problémy s ledem všechny zaskočily. „Kdybych byl ledař ze Švédska, nebo zpoza polárního kruhu, tak možná vím, co s tím, ale takhle...“ pokrčil rameny Moták. „Je to problém, ale asi ne neřešitelný. Vždy je důležité, aby se utkání dohrálo, aby bylo učiněno za dost sportovnímu prostředí.“

Pražané náskok i díky výbornému Jakubovi Kovářovi v bráně uhájili. Byl to nejlepší výkon Sparty v sérii? „Byl,“ přitakal stručně trenér Miloslav Hořava. „Dva vynikající týmy, skvělý zápas. Tentokrát s dobrým koncem pro nás. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“