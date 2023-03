VIDEO: Liberec - Hradec 1:2. Další pád Tygrů. Mountfield krok od postupu

Liberečtí hokejisté prohráli i druhé domácí utkání ve čtvrtfinále Generali Česká play off s Hradcem Králové 1:2 a pouze jedna porážka je dělí od konce sezony. Vedení 3:1 na zápasy a přiblížení se k postupu do semifinále obstaral Mountfieldu útočník Matěj Chalupa, který si připsal vítězný gól a asistenci. Bílí Tygři se museli obejít bez zraněné jedničky Petra Kváči. O proniknutí do další fáze bojů o Masarykův pohár si Východočeši zahrají v neděli.

Liberec nastoupil v brance s Jakubem Neužilem. Nahradil jedničku Petra Kváču, jenž měl problémy ve čtvrtečním utkání po zákroku rozklekem ve 43. minutě, ale duel dochytal. Kouč Patrik Augusta promíchal složení tří útoků s výjimkou elitní formace Adama Najmana. V sestavě chyběl stejně jako při duelech v Hradci ve druhém utkání ve dvou dnech kapitán Radek Smoleňák a poprvé od závěrečného kola základní části hrál Chalupa.

Mountfield dal i počtvrté v sérii první gól a dočkal se už ve 46. sekundě. Lalancette se u levého mantinelu zbavil Melancona, vyhnul se i Flynnovi a z levého kruhu překonal Neužila. Bílí Tygři mohli vyrovnat ve čtvrté minutě při Perretově vyloučení, v přesilovce orazítkoval Najman horní tyčku.

V osmé minutě trefil Okuliar ramenem do hlavy Flynna, který nebyl u puku, a domácí měli k dispozici další přesilovku. Opět dvouminutovou, i když kouč Augusta se dožadoval u sudích Pražáka a Šindela trestu na pět minut a do konce utkání. Liberec však ani druhou početní výhodu nevyužil. V 17. minutě mohl zvýšit Klíma, který se dostal před Neužila, ale bekhendem jej nepřekonal.

Hosté přestříleli v první třetině Liberec 8:2 a i do druhé části vstoupili aktivněji. Ve 23. minutě na druhé straně prověřil Machovského Bulíř, do dobrých střeleckých pozic se pak ale dostali opět Východočeši. Ránu Filipa Pavlíka obětavě zblokoval Šír a Jerglův pokus vychýlil hokejkou Balinskis.

Na druhé straně vyslali nebezpečné pokusy Flynn, Filippi a před hradeckým gólmanem neuspěl ani Faško-Rudáš držený Marcelem. Přesilovka z toho však nebyla. Ve 33. minutě při Balinskisově vyloučení se prodral do šance v oslabení Vlach, ale Machovský zasáhl.

V pokračující přesilovce po střele Wereka a dorážce Okuliara skončil puk za Neužilem v brance, ale Werek mu posunul beton bruslí a sudí gól po trenérské výzvě Liberce podle videa neuznali. Další šanci měl po Lvově přihrávce Cingeľ. Bílí Tygři naopak při Chalupově trestu nebezpeční nebyli.

V úvodu závěrečné části se Liberec ubránil při Frolíkově trestu, ale ve 44. minutě po Jerglem tečované Jankově střele doklepl puk do odkryté branky Chalupa. Bílí Tygři se vrátili do hry v čase 52:29 při přesilovce čtyř proti třem, kdy si najel do ideální pozice k zakončení Bulíř a sebral Machovskému čisté konto. Vyrovnat mohl dvakrát Birner, ale nejdříve v 54. minutě zasáhl hradecký gólman a v závěru zamířil do boční sítě.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Měli jsme špatný vstup do utkání. Branka v prvním střídání nás hrozně srazila. Měli jsme jiný zápasový plán. Musím říct, že soupeř hrál velice dobře a my jsme se moc nedostali k šancím v útoku. Vůbec jsme nebyli schopní se prosadit, udržet se v jejich pásmu. Oni otáčeli hru, my jsme to tlačili na sílu. Za mě jsme dostali laciný druhý gól. Pak jsme se nadechli v posledních pěti minutách díky přesilovce a gólu. Tentokrát už ale bylo pozdě. Ještě není konec a tento tým se nikdy nevzdává, je to vidět v každém utkání. Uvidíme v neděli. Jakub Neužil chytal parádně, stejně jako v sezoně, když byl v brance. Odvedl výborný výkon a dal nám šanci vyhrát, bohužel jsme ji nevyužili.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Myslím si, že jsme odehráli poměrně dobrý zápas. Troufnu si říct, že padesát minut jsme byli lepším týmem a měli jsme spoustu šancí. Bohužel trošku nás to sráží, že gólů dáváme strašně málo. Závěr byl už takový tradiční, zase jsme se začali bát o výsledek, zase jsme udělali zbytečné chyby a vyloučení. Liberec nás potrestal a byl tam stres až do konce. Podařilo se nám v Liberci dvakrát vyhrát, vážíme si toho moc, ale ještě není konec. Musíme se zase s pokorou připravit na další zápas. Matěj Chalupa je dobrý hráč. V Hradci kariéru nakopl k výšinám, od nás se dostal až do zámoří. Jsem rád, že je u nás zpátky. Od té doby, co přišel, tak hraje dobře, je produktivní. Máme soupisku pětadvaceti hráčů a každý by si zasloužil play off hrát. Je skvělé, že do toho skočil a pomohl týmu k vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:29. Bulíř Hosté: 00:46. Lalancette, 43:36. Chalupa Sestavy Domácí: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Derner (A), Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Frolík, A. Najman, Flynn – Birner, Filippi, Rychlovský – Vlach, Bulíř (A), Faško-Rudáš – Ordoš, Jelínek, Šír. Hosté: Machovský (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain (A), Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Chalupa, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – R. Pavlík, Zachar, Pilař. Rozhodčí Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

