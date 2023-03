Kalus: Vyřvané hlasivky? Snažím se to hecovat. Bylo by dobré zajet do Furcha

Jediné vítězství od postupu a cesta do Brna. Tuhle situaci mají Vítkovičtí stále v živé paměti, když dva roky zpátky ztratili v předkole vedení 2:0 na zápasy. Jeden z pamětníků, ostravský útočník Marek Kalus (29), připouští, že současné čtvrtfinále Generali ČP play off s Kometou je podobně vyrovnané. „Tehdy nám sérii obrátili, to teď rozhodně připustit nechceme.“

Po pěti bitvách je stav čtvrtfinálové série 3:2 pro Vítkovice. Liché zápasy vyhrávali Ostravané, sudé Kometa. Jak dnes skončí šestý duel v Brně (17.00, ČT sport)? „Poslední zápas byl zatím nejtěžší z celé série, Kometa hrála fakt dobře,“ prohodil Marek Kalus. „Nám to tam naštěstí alespoň jednou spadlo. Šli jsme za tím, abychom zápas urvali a vyhráli.“

Dolehl na vás v pátém čtvrtfinále před domácím publikem tlak? V tom smyslu, že by se v případě úspěchu Komety šance výrazně přetočily na její stranu?

„Asi jsme to trošku v hlavách měli. Ale neřekl bych tlak. To je sport. Kdyby to nevyšlo, tak je na postup pořád třeba čtyř vítězství. Jeli bychom do Brna s tím, že prostě musíme vyhrát. To pojedeme i tak. Chceme tam ukončit sérii.“

Na hřištích soupeřů se vám daří, i v play off jste v Brně odehráli dobré zápasy. Nabíjí vás to?

„Věřit si můžeme, ale Kometa je strašně těžký soupeř. Opravdu vyrovnaná série, padá málo gólů, poslední krok je strašně těžký. Věřím, že to urveme.“

Máte docela nakřápnutý hlas, vykřičel jste si hlasivky? Nebo následky virózy, co byla v šatně?

„Hmm...spíš vyřvané hlasivky.“

Trash talk?

„Jako, snažím se to trošku hecovat. (usměje se) I na střídačce, tak je to možná i tím.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa 1:0. Stezkova nula i krok od postupu. Rozhodl Mueller Video se připravuje ...

V sobotním zápase jste v 50. minutě za stavu 1:0 trefil tyčku. Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

„Kdyby to tam spadlo, mohlo to být klidnější. Nebo klidnější… Určitě by se za stavu 2:0 hrálo lépe než 1:0 deset minut před koncem. Bohužel. I k nám se občas přiklonilo štěstí a Aleš (Stezka) chytal výborně. Patří mu velký dík. Celý mančaft makal na sto dvacet procent. Od prvního do posledního. Fakt to bylo i trochu o štěstí, protože Kometa hrála dobře.“

Před dvěma lety jste hráli se stejným soupeřem předkolo, všechny zápasy byly extrémně vyrovnané, třikrát se prodlužovalo. Připomíná vám to aktuální série?

„Těžko říct. Tehdy se hrálo na tři vítězné, vedli jsme 2:0 na zápasy. Teď se výhry střídají po jedné. Dva roky zpátky nám to obrátili, vyhráli tři zápasy po sobě, to teď rozhodně připustit nechceme. Podobnost je v tom, že jsou zápasy znovu vyrovnané.“

V sérii jste zatím nevyužili ani jednu přesilovku. Co vám v nich chybí?

„Kousek štěstí, ale i víc střelby. Moc to nejde, protože nás mají načtené za celou sezonu. Musíme to zjednodušit, poslat víc střel a doufat, že se něco odrazí nebo propadne.“

Vy máte, nejen v přesilovkách, za úkol clonit Dominiku Furchovi. Je těžké ho překonat?

„Je to kvalitní gólman, Kometa na něho spoléhá. Ani na konci základní části moc gólů nedostával, chytá výborně. Bylo by dobré do něj i zajet, ale nechci říkat, co bude potřeba dělat. Fakt výborný gólman. Aleš (Stezka) to samé. Proto padá tak málo branek. Setkaly se týmy s jedněmi z nejlepších brankářů v lize, je těžké se prosadit.“

Sobotní zápas jste dohrávali na tři lajny, síly budou?

„Samozřejmě! Je to play off. I kdyby to byl, nevím kolikátý zápas po sobě. Je to o hlavě, síla musí být, i kdyby nebyla.“

Je vidět, že v play off se hraje úplně jiný hokej než v základní části. Vyhovuje vám? Máte rád play off dřinu?

„Mám. (usmívá se) Nejsem zase nějaký playmaker, baví mě tyhle vypjaté zápasy.“

