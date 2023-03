SESTŘIH: Brno - Vítkovice 3:4p. Hosté jsou v semifinále, rozhodl Mueller!

Hokejisté Vítkovic v šestém zápase čtvrtfinále Generali Česká play off porazili Kometu Brno 4:3 v prodloužení a po výhře 4:2 na zápasy postoupili do semifinále po dvanácti letech. Dramatickou přetahovanou, ve kterém byly k vidění dva obraty, rozhodl v 77. minutě útočník Peter Mueller. Americký snajpr proti svému bývalému klubu dal ve vyřazovací části celkem tři góly, z nichž všechny byly vítězné. Pro výběr kouče Patrika Martince končí sezona.

Ostravané se do bojů o medaile probojovali poprvé od roku 2011, kdy skončili druzí. Od té doby Ostravané vypadli šestkrát ve čtvrtfinále.

Naopak Brno na postup do semifinále čeká od roku 2019, v minulé sezoně vypadlo v předkole s Libercem.

Šestá čtvrtfinálová bitva byla nejbohatší na góly a po vyrovnaném průběhu ji v čase 76:22 rozhodl někdejší brněnský hráč Peter Mueller.

Vítkovice se v semifinále utkají s Hradcem Králové v případě, že Třinec vyřadí Spartu. Pokud se podaří Pražanům sérii s Oceláři otočit a postoupí, pak bude jejich soupeřem právě Sparta. V obou případech začnou Vítkovice sérii doma 4. dubna.

V šestém duelu přinesla vzruch do opatrného úvodu 7. minuta. Střelu Gewieseho od modré chytil Furch, ale puk mu po ataku Bukartse vypadl a vítkovické křídlo jej zasunulo do sítě. Brňané neuspěli s trenérskou výzvou, gól byl uznán a domácí tým musel na dvě minuty do čtyř. V početní nevýhodě Kometu zachránila od druhého gólu tyč po Dejově střele.

Domácí se těžko dostávali před ostravskou branku, výjimkou byla 17. minuta, kdy se před Stezku proháčkoval obránce Ščotka. Fauloval jej Mikuš, sudí nařídili trestné střílení, které ale nejproduktivnější brněnský hráč v sezoně Petr Holík neproměnil.

Video se dostalo do akce i v úvodu druhé třetiny. Flek se ocitl sám před Stezkou, udělal mu blafák a vystřelil, ale vítkovický gólman bruslí posunul branku, puk prošel přes brankovou čáru a sudí po prozkoumání situace uznali technický gól.

Kometu vyrovnání nakoplo a během 90 sekund otočila skóre. Rychlý výpad potáhl po pravé straně Horký, našel před Stezkou volného Okála, který zasunul puk pod betonem do sítě.

Vyrovnání měl na holi Mueller, navýšení náskoku Strömberg. Skóre se ale změnilo až v poslední minutě druhé třetiny, kdy ideální pas Stehlíka využil v druhý gól v utkání do odkryté branky Roberts Bukarts.

Vítkovičtí si elán přenesli do třetí třetiny. Hned ve 42. minutě zúročili tlak, střelou z mezikruží se prosadil Stehlík a dal první gól v kariéře v play off. Kometa musela odvracet konec sezony a k vyrovnání došla poměrně brzy, poté co Kundrátek bombou zaznamenal teprve druhý přesilovkový gól v celé sérii.

Oba týmy si byly vědomy, že každá další chyba může mít zásadní vliv na konečný výsledek. Důsledná obrana byla prioritou, ale snaha prosadit se neutuchala ani na jedné straně. V 53. minutě měl na holi gól Flek, ale Stezka jeho ránu zlikvidoval. Brno tím odstartovalo závěrečný nápor, ale muselo se mít na pozoru zvláště při střele Muellera. Duel šel ale do prodloužení.

V něm se šance střídaly na obou stranách, za hosty mohli skórovat Krieger a Mueller, za domácí Zbořil či Pospíšil. Obě obrany ustály po jednom oslabení, Brno to další už ne. Krátce po vyloučení Holíka prostřelil vše, co stálo v cestě, jeho někdejší spoluhráč Peter Mueller a odšpuntoval ostravskou euforii.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:50. Flek, 23:20. Okál, 43:20. Kundrátek Hosté: 06:52. Bukarts, 39:21. Bukarts, 41:42. J. Stehlík, 76:22. Mueller Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši (A), R. Černý – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Ondráček, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zembol, Zbořil. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků

