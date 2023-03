Euforie Vítkovic, nadávky na Muellera i rasismus. To mi vadí, štve Holaně

Nadávky z ochozů, které se na Petera Muellera snášely po zápase, kanonýr přešel. Vítkovickému trenérovi Miloši Holaňovi ale výrazně vadily jiné reakce. „Jedinou kaňkou série byly rasistické urážky na Dominika Lakatoše. To se mi nelíbí a jsme proti tomu, abychom tohle na stadionech slýchali!“

Na Muellera se během duelu prakticky celou dobu snášel pískot, když se dotknul puku. Nic extrémního, sportovní klasika. „Hrál jsem tady čtyři roky, Brno bylo můj domov, ale v létě jsem změnil adresu a jsem doma v Ostravě,“ krčil rameny Američan. „Když jsem tady hrál s Vítkovicemi první zápas (v základní části), byl aplaus, to bylo pěkné. Teď to byla bitva a rozumím tomu, že pro fanoušky to bylo zklamání. Nečekal jsem od nich ovace.“

K pískotu se po Muellerově vítězné trefě, která Kometě ukončila sezonu, přidaly ojedinělé výkřiky z ochozů. „Jdi do prd..., ty ku... americká,“ bylo slyšet například z ochozů nad vraty vedoucími ke kabinám, když se Vítkovičtí chystali na děkovačku svého kotle. Žádná davová hysterie, spíš ojedinělý výkřik frustrace.

Vítkovický trenér Miloš Holaň byl daleko víc zklamaný a roztrpčený z rasistických urážek kapitána Lakatoše. Ten zápas po bloku soupeřovy dělovky z 24. minuty nedohrál. Na střídačku se doslova doplazil po čtyřech. Už v první třetině se za stavu 0:1 z kotle Komety neslo: „Lakatoš je cigán zkur...“

Pořadatelé okamžitě reagovali a na kostce žádali fanoušky o slušné fandění. „Tohle se mi nelíbí,“ reagoval po zápase sám od sebe Holaň. „Jedinou kaňkou byly právě rasistické urážky na Lakatoše.“

Jinak si společně s týmem užíval postup mezi elitní čtyřku. Pro Vítkovice po dlouhých dvanácti letech. Naposledy byl klub v semifinále v ročníku 2010/11, kdy bral senzační stříbro po finále s třineckými Oceláři.

„Parádní série, vyrovnaná,“ říkal Holaň ochraptělým hlasem. „Pro nás je to obrovský úspěch. Pro všechny v klubu. Tady by měli sedět hrdinové – všichni hráči, co jsou teď v kabině. Zaslouží si to za to, co předvedli v celé sezoně a v sérii.“

S úsměvem připustil, že snad poprvé svým borcům v kabině řekl, že si euforické momenty mají užít. Holaň tohle slovo nemá rád, se svým realizačním týmem sází na tvrdou práci. „Ta přináší úspěchy. Ale teď ode mě kluci možná poprvé slyšeli, že si to mají užít.“

A že sérii definitivně zlomil právě Mueller? „To je pohádka,“ pousmál se Holaň. „Od začátku se prezentujeme jako tým a tak budeme i pokračovat. Samozřejmě, že v týmu jsou osobnosti. Doufali jsme, že to může být Peterova série. Ale bez dalších patnácti hráčů neudělá jeden vůbec nic. Jsme moc rádi, že byl na naší straně.“

