Marcinko: Na štěstí a náhodu nevěřím. Co řekl o sekeře do slabin sparťana?

Byl to paradox. Třinečtí Oceláři sice získali tři mistrovské tituly v řadě za sebou, ale do žádné série aktuálního play off nešli jako vyložení favorité. Přesto v předkole smetli Litvínov (3:0) a ve čtvrtfinále nabušenou Spartu (4:2). „Nic se neděje z náhody, z nějakého štěstí, na to vůbec nevěřím,“ říká útočník Tomáš Marcinko. „Buď ty správné věci děláte, nebo ne. My si věříme. Tedy alespoň já, když se podívám na náš tým.“

Zažil divokou sérii. Zkušený slovenský útočník Tomáš Marcinko krotil během bitev se Spartou bezbřehou euforii z narození syna Leona, i hořkost z disciplinárního trestu po sekeře do slabin Stefana Warga. A přestože v sérii odehrál jen tři kompletní zápasy, nasbíral v nich sedm kanadských bodů (4+3). „Slušná sinusoida,“ komentoval urostlý forvard.

Ve finiši základní části se vašemu týmu nedařilo, přišli jste o místo v elitní čtyřce. Jak jste si před play off zvedali sebevědomí?

„Prací. A dřinou, kterou děláte každý den v tréninku. Není to jen o výsledcích, ale i o procesu, na který se musíte soustředit. Když makáte každý den, tak dříve nebo později ty správné věci přijdou. Obzvlášť ve sportu. Je to jen o dennodenní práci, z ní by měl být člověk zdravě sebevědomý a přenést si to pak i do zápasů.“

Jako trojnásobní mistři jste paradoxně nešli do žádné série jako vyložení favorité. Byla to i pro vás výhodnější pozice? Ukázat, že v sobě sílu stále máte?

„My si věříme. Teda aspoň já, hovořím za sebe, když se podívám na náš tým. Nic se neděje z náhody, z nějakého štěstí, na to vůbec nevěřím. Buď ty správné věci uděláte, nebo ne. Buď uděláte chybu, nebo ne. My se snažíme vše minimalizovat a dělat dobré věci. Jestli jsem četl o nějakém našem štěstí a podobně? V to nevěřím. Je to poctivá robota, práce, disciplína. Pak správné věci přijdou.“

Sparta patřila k favoritům na titul, bylo to v sérii znát?

„Byla to náročná série. Je třeba vzdát respekt Spartě, nic nám nedala zadarmo, vše jsme si museli zasloužit, ale tak to v play off bývá. Rozhodla pravděpodobně naše bojovnost. A to, že jsme chtěli. Měli jsme za sebou už náročné předkolo proti Litvínovu, o to více jsme doufali, že zvládneme i další kolo. Máme z toho radost.“

Pro vás osobně série byla docela bláznivá. Jeden zápas jste vynechal kvůli narození syna, o další jste přišel kvůli disciplinárnímu trestu. Co jste prožíval?

„Přesně, jak jste naznačili, byla to taková sinusoida. Chvíli jsem byl nejšťastnější člověk na světě a pak se stalo, co se stalo. Za to není omluva, ale jsem rád, že jsem se vrátil a mohl v šestém zápase nastoupit. A hlavně mě těší, že jsme zvládli celou sérii.“

Co se dá zpětně říct o vašem faulu na Stefana Warga?

„Bylo to spíše v rámci emocí. Pochopitelně jsem do toho nešel s tím, abych mu ublížil. Obzvlášť v té části těla, jak to sudí vyhodnotili. Z videa to sice nebylo úplně nejzřetelnější, ale pravidla jsou jasná - jak hokejka směřuje někam od kolena výše, tak se to takto posuzuje. Komise to tak vyhodnotila. Mrzelo mě to, ale záměr ublížit v tom opravdu nebyl. Jste před bránou, přetlačujete se se soupeřem a stalo se, co se stalo. Musím se to snažit odčinit i v dalších zápasech.“

Třinec - Sparta: Marcinko napodobil Formana, Warga trefil mezi nohy a dohrál Video se připravuje ...

To se vám povedlo famózně, po návratu z trestu jste si při postupovém vítězství 5:1 připsal hned tři body (2+1).

„Ano, ale na to bych nesměroval pozornost. Hlavně jsem doufal, že to zvládneme a půjdeme dál. Při první brance mě Růža ( Růžička ) našel do prázdné, druhá byla dorážka v přesilovce a práce celé lajny. Stejně tak, když dal Dravec (Dravecký) první gól zápasu, je to práce celé pětky. Byl jsem na místě, kde jsem měl být, kde by puky mohly odskakovat. A pak už to bylo o tom, jestli trefím bránu nebo ne. Jsem za body vděčný, ale všichni, co jsme byli na ledě, jsme se o ně přičinili.“

V gólové kombinaci s Martinem Růžičkou jste uplatnil i fotbalové kvality, vědomě jste mu puk posílal placírkou?

(usměje se) „Byla to náhoda, ale cítil jsem puk, tak jsem ho chtěl nějakým směrem posunout. Naštěstí prošel až k němu. Růža to v těchto pozicích umí buď trefit, anebo mě hledá zpátky na zadní tyči. Povedlo se.“

Podle trenéra Zdeňka Motáka jste zápasy po vyloučení a disciplinárním trestu prožíval hodně špatně. Bylo to náročné, když nemůžete do bitev zasáhnout?

„Bylo, ale kdybych hovořil o tom, jak špatně jsem se cítil, tak by to... Spíš bych to přesměroval jinam - klobouk dolů před chlapci, kteří to uhráli! Ubránili všechna oslabení a oba zápasy zvládli. Jim bych vzdal hold, než abych mluvil o tom, že jsem prožíval nějaké zlé chvíle. Mrzí mě to pořád. Věřím, že se mi nic takového už nestane.“

Trenér Moták také zmínil, že všechny zápasy, které jste v začátku série vynechal, Oceláři vyhráli. V nadsázce hlásil, že vás tedy bude muset „vyndat“ ze sestavy. Zaznamenal jste?

„Slyšel jsem to a dostal jsem i podobné zprávy od kamarádů. (usměje se) Jak je člověk trochu pověrčivý, tak si řekne – co když to tak je? Byl jsem vděčný za jakoukoliv roli v dalším zápase a byl jsem moc rád, že jsem mohl hrát. Opravdu mě moc mrzelo, co se stalo a jak jsem tým oslabil. Jsem vděčný, že jsem mohl nastoupit. Jsem jen jeden z hráčů v našem týmu, součást mozaiky.“

Sparta hrála hodně aktivně, v pěti zápasech byla často lepší, ale v šestém čtvrtfinále jste ji nepustili k ničemu. Zvládli jste finiš bravurně?

„Dá se to tak říct. My jsme chtěli hrát především pevnou defenzivu. Věděli jsme, že nějaká šance přijde. A když ji dostaneme, tak ji proměníme, protože si věříme. To se i stalo. Všechno pramenilo z toho, že jsme hráli poctivě u nás v pásmu. Jednoduše jsme dávali puky do středního a pak přišly i šance.“

Zeď Kacetl: podívejte se na zákroky třineckého fantoma Video se připravuje ...

Jakou magii, či kouzla vyznává brankář Odnřej Kacetl, že se vždy v play off takhle zvedne?

„Káca to potvrzuje i během sezony. Samozřejmě, teď je to možná víc viditelnější, zápasů není tolik jako v základní části. Kvalitu potvrzuje celou sezonu. On i Mazi (Mazanec). Máme v nich velkou oporu, vždy se na ně můžeme spolehnout. Jsme vděčni, že je oba máme.“

Je to i tím, že v play off utáhnete defenzivní šrouby? Vaše hra je zodpovědnější a kompaktnější?

„Snažíme se hrát z obrany. Víme, že to by mělo přinášet výhry. Když se snažíte dělat vzadu vše na sto procent, tak šance vpředu přijdou. Přesilovky jsou také důležité, v této sérii obzvlášť. A samozřejmě oslabení, to je vždy klíčové. Na tom chceme stavět.“

Co říkáte na Pardubice v semifinále?

„Silný tým. Nebude to o nic lehčí, než proti Spartě. Ale o tom jsou zápasy play off, o tom je hokej. Jdeme se na ně poctivě připravit.“

V Pardubicích jste hrával, co vám naskočí jako první?

„To už je dávno... Hráli jsme proti sobě nějaké zápasy, asi každý ví, jakým stylem Pardubice přešly základní část, jaký hokej hrají. Mají velmi kvalitní tým. Na druhé straně věřím, že se připravíme dostatečně a budeme úspěšní. Je to v našich rukách. Všechno začíná prvním zápasem a pak uvidíme, jak to půjde dál.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta Praha 5:1. Dvougólový Marcinko poslal Oceláře do semifinále, čeká je Dynamo Video se připravuje ...

