ANALÝZA: Pardubice? Favorit, ale... Pozor na Kacetla a speciální formace

Mohlo by se zdát, že souboj mezi Pardubicemi a Třincem bude vyrovnanější oproti Vítkovicím s Mountfieldem HK. Data ovšem říkají, že je to právě Dynamo, které do semifinále vstupuje s největšími šancemi. Oceláři se pochopitelně budou snažit papírové předpoklady opět zničit, jako se jim to povedlo proti pražské Spartě. Budou k tomu potřebovat famózního Ondřeje Kacetla.