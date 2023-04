Dynamo rozebralo vyhlášenou obranu. Zářil Sedlák, pak zkusil perník z ledu

Luxusní hokejové menu se podává dál! Třinec vyřadil Spartu a teď se snaží dostat na kobylku Pardubicím. Neuspěl (zatím), Dynamo první semifinále zvládlo 4:2. Klíčovou personou se stal Lukáš Sedlák. Spustil vichr, dal dva góly. Velkým provozem kolem brány jako kdyby Pardubice chtěly ukázat: My nejsme Sparta. „Všichni, co zápas sledovali, viděli náš skvělý týmový výkon. Kolik jsme pak na konci zblokovali střel?“ lebedil si Sedlák. Na tahu je Třinec, zbraně má.

Pár minut po zápase držel Lukáš Sedlák v ruce perník. Klasika, desítky jich po zápase přiletěly na led, on si jeden sebral. Párkrát si kousnul. „Švestkovej, ten mám nejradši,“ usmál se. A pak rozebíral zápas, který odpálily jeho dva góly. Třinec s mankem 0:2 musel opustit svoji oblíbenou defenzivní díru.

Pardubice ukázaly recept, jak na pevnou obranu. Dva góly ze čtyř vstřelily do deseti sekund po buly ve vlastní obranné třetině. „Vyplynulo to ze hry, nešlo o nějaký záměr,“ odmítl ale plán kouč Radim Rulík.

„Fakt to bylo tak bleskové?“ divil se Sedlák. „Ani si to neuvědomuju. Ale jasně, čím rychleji budeme hrát, oni nebudou mít čas obranu postavit. Jen teda bych taky neřekl, že to bylo něco extra. Takhle se snažíme hrát celou sezonu,“ přidal.

Jeden tenhle tajfun se povedl jemu. Jan Košťálek hodil motýla ke stropu a kotouč plácl před Sedláka v útočném pásmu. „Chtěl jsem puk nejdřív jen dloubnout ven,“ nadechl se Košťálek. „Ale dobře mi to sedlo, takže puk plachtil pěkně pomalinku. Super bylo, že spadl hezky na placku. Vepředu máme ty naše myšky, co jezdí, tak dobrý,“ usmál se.

Sedlák puk vzal, zakončil. Třinec se vařil s mankem 0:2. Takže musel ukázat i něco víc, než čekat. Nebylo toho zrovna málo, od druhé třetiny se rozjela náramná bitva. „Víme, co se Spartou dokázali, byli jsme připraveni, že někdy vylezou a ukážou sílu. Ale zvládli jsme to,“ ocenil Košťálek.

Oceláři ve čtvrtfinále vyškrtli jednoho z favoritů na titul, Pardubice jsou další gigant. Jenže Třinec má svoji vítěznou náturu, historie ze základní části je pryč. Dupal, hrnul se za vyrovnáním. Jistý gól sebral Andreji Nestrašilovi brankář Roman Will. Puk letěl do prázdné, on se bleskově přesunul. Zákrok play off? Zatím určitě. „Willda to zavřel!“ hlesl Košťálek.

Nebýt velké chvíle, mohl jít zápas klidně do prodloužení.

Místo toho mají ale Pardubice první bod. Režie: Lukáš Sedlák. Válel, mohli jste na něm nechat oči, jak dře, hrne se do šancí a vypadal, že by zvládl další dva zápasy. Ale nejde jen o něj. David Cienciala házel luxusní žabky, jednou poslal vyloženě žabího krále od mantinelu. Mrkl přes rameno: ha, Sedlák! Tak bekhendem vzduchem hodil puk do brankoviště, přistál, kde měl, parťákovi na hokejce. Jen výborně zasáhl Ondřej Kacetl.

„Sedlo je skvělý kolem brány, stejně jako jeho celá lajna,“ přidal pardubický útočník Lukáš Radil. „Myslím, že jsme z Ondry Kacetla měli trochu respekt, ale stejně tak i on z nás. Bylo to vzájemné. Je jenom dobře, že jsme to prolomili na začátku a trochu tu jeho auru znejistili,“ pronesl.

Ano, hned od začátku se Dynamo tlačilo do velké blízkosti ke Kacetlovi. Otravovalo, klepalo na jeho modrý pokojíček.

Kacetl v jednu chvíli sekl i Mateje Pauloviče, který projížděl jeho brankovištěm. To byla malá ukázka, že se dostal ze své zóny komfortu. Ale od druhé třetiny se do ní vrátil. „Hokej je hra emocí a vy musíte mít ty správné, nastavit si hlavu. Každý gólman je pro mužstvo svatý obrázek, musí si ho chránit,“ řekl třinecký kouč Zdeněk Moták. S ochranou jeho tým začal.

K tomu i dost zlobil vepředu. Tomáš Marcinko předváděl věci, kvůli kterým ho třináct klubů nenávidí a Třinec miluje. Jedním slovem? Prudil. Pardubice přežily i závěrečný tlak při třinecké hře bez brankáře, velmi dobře vypadala i Zohornova formace s Kousalem a Radilem. Třinec přes noc zkusí vymyslet plán, jak zamotat do kukly Sedláka i Radila a spol. Vzpomínáte na čtvrtfinále? Z Prahy nakonec odjížděl se stavem 1:1 na zápasy. Tohle byl teprve předkrm.

