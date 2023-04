Cienciala po srážce s betonem: Věděli jsme, co přijde. Nebyli jsme to my

Poznali zač je toho Třinec. Do puntíku. Zápas číslo jedna? Pardubicím kralovaly šikovné ofenzivní formace. Ve druhém se všechno otočilo. „V neděli nevedli. Teď se jim to povedlo a zavřeli střední pásmo. Každý útok jsme zakládali do plné obrany,“ řekl David Cienciala. Ani on se při porážce 0:3 nedostal ke svým nápadům a nečekaným řešením.

Přišla první srážka s defenzivní dokonalostí?

„Asi jo, Třinec dal první gól a pak to zavřel. My pak nenašli recept, ale spíš řeknu, že jsme to nějak nebyli my, nejezdily nám nohy, nedostávali jsme se první na puk. K tomu jsme se taky málo tlačili do branky a nezískávali takové puky, jaké se nám dařilo mít v prvním zápase. Nesedlo nám to.“

Nenastalo tohle všechno i tím, že když Třinec vede, tak hrozně vyroste?

„Ale to jsme věděli, že tohle přijde, pokud se dostanou do vedení. Hrají pořád to samé. Jenom se nám prostě nedařilo. Jako náš hlavní problém bych viděl, že jsme prohrávali souboje na mantinelech.“

V prvním zápase se vám i dařilo najít třeba Lukáše Sedláka ve slotu, udělat šanci. Druhý zápas a jako kdyby Třinec všechno tohle zavřel. Bránil lépe?

„Neřekl bych, hrál pořád stejně. Jen nám tentokrát třeba centimetr chyběl, abychom puk získali. Zůstane třeba pod nohou, nedostanu ho na hůl a je pryč. Pár situací přišlo, když jsme dali nahrávku krosem na beka, tohle na ně funguje. Ale hráli jsme na mantinelu špatně.“

Pardubice - Třinec: Will vykopl puk, ale přesně na Kaňáka, 0:1 Video se připravuje ...

Série je 1:1. Chce to teď klid, že Třinec někdy asi taky vyhrát musí, nebláznit, že se něco děje?

„Nikdo nečekal, že je rozdrtíme 4:0, třikrát za sebou vyhráli titul. Umí v play off hrát a mají strašně dobrý tým. Někdo je možná podceňuje, ale oni mají mužstvo na úplně stejné úrovni jako my. Navíc ty tři tituly v zádech. Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Teď dobře odpočineme a odpíchneme se od toho, že venkovní zápasy nám v sezoně šly.“

Je cítit, jak se na vaši formaci zaměřuje lajna Petra Vrány a snaží se mazat Lukáše Sedláka?

„Bylo znát, že chodili na nás, ale nepřišlo mi, že by nás nějak řezali, nebo nás nenechali hrát. Nevím, já se třeba dnes necítil dobře. Řeknu to znovu, problém vidím ve ztracených pucích na mantinelech, oni z toho chodili do protiútoků.“

V polovině zápasu jste měli devět střel. Vypovídá to dokonale o nepovedené dřině?

„Jo, je to málo. Nesedlo nám to, měli jsme i málo střel od modré, nebo klidně z rohu. Kolikrát to tam hodíte od mantinelu a je z toho gól. Co můžeme, hrnout do branky a tam se o to porvat, to je cesta.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:49. Kaňák, 39:06. Nestrašil, 41:48. Chmielewski Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A) – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček – Rákos. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký (A) – Chmielewski, M. Roman, Hrňa – Svačina. Rozhodčí Šír, Jaroš – Hynek, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků