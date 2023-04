Sedlákův stín Vrána: Možná byl frustrovaný, to tak někdy bývá…

Petře, vy máte ještě sílu jezdit na kole poté, co jste ujezdil Sedláka a spol.?

(usmívá se) „Ono to tak vycházelo, že naše lajna hrála na tu jejich. Jo, bylo to dnes těžké. Skóre 3:0 vypadá jasně, ale zápas nebyl jednoduchý. Hodně velká dřina. Hrálo se včera, dnes znovu… Dobrý bod, odpočineme a doma na to jdeme znovu.“

V mých očích jste předvedli vzorový play off výkon, nebo byste našel pár detailů, co je třeba vyladit?

„Vždycky se dá najít něco, co jsme dělali špatně, anebo v čem můžeme být lepší. V podstatě jsme plnili, co jsme si řekli. Káca zachytal skvěle, v play offo chytá výborně, dnes nás opět podržel. Jako vždy, kdy jsme to potřebovali. Tohle umí. My budeme pomáhat jemu a on nám to bude vracet. Kluci taky všechno dobře odbránili, zvládli i pár oslabení. Snažili jsme se hrát disciplinovaně, což se nám vyplatilo.“

Všiml jste si, jak byl Lukáš Sedlák otrávený po prohraných vhazováních s vámi? Čárovému sudímu pořád něco vyčítal…

„Nic speciálního na něj nemám, ale sám vím, jaké to občas je. Někdy až frustrující. Soustředil jsem se spíš na nás. Frustrovanej možná byl, ale tak to bývá. Zápasů je hodně a někdy to prostě nejde.“

Pardubice - Třinec: Tvrdý náraz! David Musil nedovoleně a tvrdě zastavil Daňa Video se připravuje ...

Co na Lukáše Sedláka platí v rámci odzbrojování?

„Není to o tom, co platí na Sedláka nebo na další hráče, je to o výkonu dvaceti našich borců a gólmana. Jde o to, aby všichni dělali, co mají. Někdy je to těžké, když se nemůžete k ničemu dostat, jste frustrovanej. Ale jak říkám, není to pouze o tom, co hrajete přímo na něj, musíte se koncentrovat sami na sebe, na vlastní věci. A vidíme, že se s tím dá vyhrát.“

Po nedělní porážce jste jistě nepanikařili, jste trojnásobní mistři. Ale povězte, co jste si v kostce řekli před odvetou?

„Jak jsem řekl, dávali jsme si pozor, abychom hráli disciplinovaně, a teď nemyslím jen vyvarovat se faulů, ale celkově. Kluci byli produktivní, pár šancí jsme proměnili. Byl to z naší strany zodpovědný výkon. Věděli jsme, že Pardubice mají obrovskou sílu, my musíme pořád hrát náš hokej a neuhýbat z něj.“

Je v tomto vítězství něco víc než jeden bod? Doufáte, že po Spartě i Dynamo na vlastní kůži poznalo, co dovedete?

„Dalo se čekat, že to takhle asi někdo vidí. Pro nás je to uhraný zápas, je to 1:1 a jedeme domů. Hrát se s nimi dá, ale je to stále o tom, že nesmíme nic podcenit, hrát disciplinovaně a zodpovědně.“

Opakuje se scénář z minulé sady se Spartou…

„Včera bylo vidět, že začátek nám ujel, proti takovému týmu není jednoduché vrátit se do hry, získat sebevědomí. Dneska jsme plnili, co jsme si předsevzali po celých šedesát minut, a výsledek se dostavil.“

Pardubice -Třinec: Chmielewski si sjel před branku a překonal Willa nad vyrážečku, 0:3 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:49. Kaňák, 39:06. Nestrašil, 41:48. Chmielewski Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A) – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček – Rákos. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Vrána (C), Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký (A) – Chmielewski, M. Roman, Hrňa – Svačina. Rozhodčí Šír, Jaroš – Hynek, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

