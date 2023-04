Šéf Vítkovic vysvětluje emoce: Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci

Po druhém semifinále Generali ČP play off extraligy se ostře pustil do rozhodčích. Vítkovický majitel Aleš Pavlík, který je i prezidentem Asociace profesionálním klubů a viceprezidentem svazu, byl hrubě nespokojený s posouzením klíčových situací dramatické bitvy, kterou Mountfield HK vyhrál 3:2 v prodloužení a v sérii vede 2:0 na zápasy. Vítkovický klub se po zápase v oficiálním stanovisku ohradil a popsal, co přesně mu vadilo. Aleš Pavlík na žádost deníku Sport a webu iSport.cz o dodatečný rozhovor a vysvětlení odpověděl SMS zprávou.

„Je to skvělá série, plná emocí na ledě i kolem, tak jak to má být v play off,“ napsal Aleš Pavlík. „Těšíme se do Hradce, máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat! Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje a nakonec bude pro nás úspěšná.“

Ostravané, druhý tým základní části, v úvodních zápasech semifinále s Mountfieldem HK padli 0:1 po nájezdech a 2:3 v prodloužení. Odvety v Hradci Králové se hrají v sobotu a v neděli.

„Dokud jeden z týmů nemá čtyři výhry, nic se neřeší,“ říkal po zápasech vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. „Pro nás je to jen dílčí klopýtnutí, které můžeme v sobotu napravit a může to vypadat jinak. Nejde o to, jestli venku umíme, nebo neumíme. Věříme si. Jsme nastaveni na úspěch, semifinále nám nestačí. Všichni chtějí víc, půjdeme si za tím.“

