Zkorumpovaní sudí? Pavlík je dobrej chlap, ale překročil čáru, tvrdí Schön

Vyrovnávací a vítězný středeční gól hostů se v Ostravar aréně dlouho zkoumal, obě hraniční situace sudí Hejduk s Ondráčkem pokaždé přisoudili v hradecký prospěch. Což dopálilo zejména vítkovické vedení. Mírný favorit série prošustroval výhodu domácího startu a pod Bílou věž vyrazil s nepříjemným mankem 0:2.

Tím to ale neskončilo. Právě naopak. Hned po utkání došlo k incidentu, při němž měl vítkovický vlastník Aleš Pavlík osočit arbitry z vědomého ovlivnění zápasu, následně klub na svůj web začal umísťovat jedno prohlášení za druhým.

Zprvu o tom, že nesouhlasí s řízením zápasu zmiňovanými arbitry, jimž vyčítá nesprávné posouzení zkoumaných hradeckých gólů. „Aleše Pavlíka znám, je to dobrej chlap. Má rád hokej, udělal pro něj hrozně moc. Dokážu pochopit emoce, které měl po utkání a že v něm bouchly saze. Ale není nejšťastnější, pokud tyhle věci přichází od šéfa APK a člena výkonného výboru svazu,“ vyjádřil se pro iSport.cz prezident Mountfieldu HK Miroslav Schön.

Podle něj je velmi těžké přijímat tento útok na sudí a označit jej pouze za výlev pozápasových emocí. „Vím, že Aleš dává do vítkovického hokeje spoustu peněz. Teď mu úspěch trošičku protéká mezi prsty. Všechna slova a vyjádření bych dokázal akceptovat, frustrace ke sportu patří, sám zápasy hodně prožívám. Ale pokud je pravdivá informace z médií, že sudí označil za zkorumpované, tak překročil červenou čáru. To je moc a příliš. Zkrátka špatně,“ pokračoval Schön.

Vítkovice - Mountfield HK: Smoleňák během zkoumání videa přijel za Stezkou, byla z toho potyčka

Ač extraligoví sudí chybují a dost často slyšíte v soutěži názor, že jejich výkonnost je nutné zvýšit, podle Schöna je úlet myslet si, že zdejší rozhodčí pískají na objednávku. „Jsem hluboce přesvědčený, že žádný extraligový majitel ani manažer nevyvíjí na rozhodčí tento způsob nátlaku, neumím si představit, že by se pokusil ovlivnit rozhodčího,“ tvrdí Schön.

Sám Pavlíka kontaktovat nehodlá, byť částečně se v roli osočeného ocitl klub, jemuž Schön dělá šéfa. „Volat mu nebudu, určitě ne. Podle mého soudu Alešovi slova o zkorumpovaných rozhodčích zkrátka vylítla z úst, tohle nemohl myslet vážně. Neuvědomil si dopad svého vyjádření, co všechno to může vyvolat. Já jsem ten poslední, kdo by to chtěl dál hrotit, ale tohle se fakt nepovedlo,“ míní.

Ve Vítkovicích přesto dál pociťují křivdu a z pozice týmu, jemuž bylo fatálně ublíženo, nehodlají vystoupit. Během čtvrtku Ostravané na klubové stránky pověsili další prohlášení: „Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje a nakonec bude pro nás úspěšná,“ doufá Pavlík.

Vítkovice - Mountfield HK: Vyrovnávací branka McCormacka se taky řešila dlouho na videu, 2:2

Schöna to ovšem nijak nevykolejilo a nedohnalo k pocitu nutně zareagovat. „Pokud chtěl tímto způsobem zatlačit na sudí před utkáními na naší půdě, pak to považuji za kontraproduktivní. Nezaznamenal jsem jediný relevantní hlas, že by verdikty sudích byly v rozporu s pravidly. Nevidím nikde nejmenší důvod, proč by sudí měli Vítkovicím u nás něco vracet,“ kroutí hlavou.

Schön ví, že tohle všechno je hlavně hra. „Jaké máte po tom všem možnosti? Říct: Pánové, omlouvám se, ve mně to zkrátka bouchlo, anebo zůstat na své pozici. Rozhodli se takto. Já jsem zase na straně svého týmu a tvrdím, že klíčové situace, které Aleš Pavlík rozporuje, byly rozhodnuty správně, korektně. K tomu není moc co dodat,“ zůstává hradecký boss nad věcí.

