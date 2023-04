ONLINE + VIDEO: Pardubice - Třinec 2:3. Will udržel šanci na zvrat

Hokejisté Pardubic a Třince se dnes utkávají v pátém semifinále play off extraligy o výhodu postupového mečbolu. Po čtyřech zápasech je série nerozhodná 2:2, vítěz tak bude mít ve středu první šanci zajistit si účast v bojích o Masarykův pohár. ONLINE přenos i VIDEA z utkání sledujte od 17.00 na iSport.cz! V případě nerozhodného výsledku po základní hrací době se bude prodlužovat do vstřelení vítězné branky. Od pátých zápasů již v play off nemohou přijít ke slovu samostatné nájezdy.