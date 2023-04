Dynamo zkusilo rozhodit Kacetla přes DK. Simuloval? Ujčíkovi radil Málek

Do branky Ondřeje Kacetla uklízí puk Lukáš Radil • Michal Beránek / Sport

Třinecký gólman Ondřej Kacetl v brance Ocelářů během semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Třinecký fantom Ondřej Kacetl vychytal 12. čisté konto v play off • Pavel Mazáč / Sport

I po třetím semifinále Generali ČP play off extraligy mezi Třincem a Pardubicemi (2:1) měla Disciplinární komise práci. Zástupci Pardubic poslali dva podněty. Nelíbil se jim zákrok třineckého útočníka Arona Chmielewského na obránce Davida Musila a dle jejich názoru přifilmovaný pád brankáře Ondřeje Kacetla.

Viktor Ujčík, šéf komise, řízení v obou případech zastavil. Chmielewského ani Kacetla netrestal. Čtvrté semifinále se hraje dnes od 17 hodin v Třinci, Oceláři v sérii vedou 2:1 na zápasy.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl je v play off jednou z klíčových postav úřadujících šampionů. Znovu. Ve čtvrtfinále trápil favorizovanou Spartu a jistý je i proti svému bývalému klubu a nejlepšímu týmu základní části. V úvodních třech duelech pustil jen čtyři branky (2:4, 3:0, 2:1). V play off si Kacetl drží průměr inkasovaných branek na čísle 1,36, úspěšnost zákroků má 95,7 %.

Pardubičtí po třetím semifinále rozporovali Kacetlův pád po lehkém střetu s Robertem Kousalem. Podle jejich názoru ho třinecký gólman přifilmoval. Pokud by to tak bylo, byla by standardním trestem pokuta ve výši 10 % procent platu. Stopka nehrozila.

„Konzultoval jsem situaci i s bývalým brankářem Romanem Málkem, třinecký Kacetl pád nepřifilmoval. Soupeř mu zavadil o betony, taková věc gólmana rozhodí,“ řekl Viktor Ujčík pro iSport.cz.

Útočník Aron Chmielewski trefil obránce Davida Musila u hrazení v 17. minutě. Pardubický bek šel po srážce tělem nebezpečně proti mantinelu. Naštěstí byl v pořádku a zápas dohrál. Ani tento zákrok Disciplinární komise dodatečně netrestala. Stejně skončila i posuzovaná srážka Davida Musila s Markem Daněm z druhého semifinále. Tu pro změnu rozporovali Oceláři.