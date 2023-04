Totální beton, nebo totální hokej? Série může v extralize udat nový směr

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Ne, že by výsledek semifinále něco ve vývoji českého hokeje radikálně změnil. Ale pár pohledů na pojetí hry může změnit. Jde totiž o jednu základní věc. Jak vyhrávala Kometa tituly? Betonem. Jak vyhrává tituly Třinec? Betonem. Nic proti, účel svědčí prostředky, pokud to funguje, jen si pokračujte dál. Historie si vždycky pamatuje vítěze. Jen vždycky čekáte, jestli někdo nastavený směr změní, posune. Zvládli by to i Oceláři, až jim někdo ukáže, že je mocnější cesta.