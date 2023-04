Jak Třinec přiblížil finále: král Ondřej, Sedlákova volba i sólo válečníka

Mandátova asistence

Pardubice snížily sekundu před konce druhé třetiny na 2:3. Dostaly se na kontakt, klíčový okamžik. Zásadní roli tady hrála „asistence“ Jana Mandáta. Vypálil zhruba osm metrů vedle brány, jeho kanón by jinak letěl někam do tunelu, kde má šatny mládež. Ale Adam Musil stál tak šikovně před brankou, že ho rána trefila do výstroje. Plus měl kliku, že puk zasáhl chráněné místo, jinak by jel na sádru.