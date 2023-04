Ranař Koch: McDavida nakoukaného nemám. V prodloužení ukázal parádu

Minutu před koncem druhého prodloužení našlápnul ve vlastní obranné třetině, prolétl celé hřiště a z úhlu překvapil hradeckého brankáře Henriho Kiviaha. Vítkovický obránce Patrik Koch (26) v pátém semifinále Generali ČP play off extraligy ukázal, že není jen ostrý hoch na hity a srážky. Což o to, rozdal sedm rázných bodyčeků a zablokoval tři střely. Co ovšem ukázal v prodloužení? „McDavida ale nakoukaného nemám,“ usmíval se. Ostravané gólem v 99. minutě vyhráli 3:2 v prodloužení, snížili stav série na 2:3.

Co byste řekl k vítězné parádě z 99. minuty?

„O to nejde, hlavní je výhra...“

Jak se z vašeho pohledu branka zrodila?

„Projížděl jsem po levé straně, Peter Mueller mi zahlásil, ať jedu. Tak jsem ho poslechl. Pak jsem jen reagoval na to, že jsem tam viděl místo, tak jsem to zkusil dát. A padlo to.“

Překvapilo vás, že puk prošel?

„Trošku. (usměje se) Byl to krásný pocit. Jsem rád, že nekončíme a jedeme dál. Věřím, že nás výhra nakopne a zvládneme sérii otočit.“

Byl to gól jako od McDavida?

(zasměje se) „Nemám ho nakoukaného.“

Bylo těžké po první třetině, kterou jste prohráli 0:2, udržet hlavu a zvednout se?

„Tak těžké... Věděli jsme, že to může být náš poslední zápas. To teď bude každý, takže budeme bojovat až do konce.“

Přesilovky vám pomohly?

„To je důležité, dvě jsme proměnili. Ze hry je to vyrovnané, bylo důležité je zvládnout.“

Od druhé třetiny jste stáhli hru na tři útoky, síly byly?

„Cítíme se super.“

V prodloužení jste měl i další dvě šance, měl jste nejvíce sil z týmu?

„Já se opravdu cítím fajn, kluci taky. Síly jsme měli dost a ještě hodně máme. Není to o tom, že bych se nějak cítil já lépe. Cítíme se všichni dobře a věřili jsme, že to dotáhneme do vítězného konce.“

Zatím v české lize nikdo neotočil sérii z 0:3 na zápasy, je to výzva?

„Určitě a doufáme v to.“

Dáte si po takovém dramatu a parádím gólu alespoň jedno pivo?

„Vůbec, ani jedno.“ (usměje se)

Nejdelší zápasy v historii extraligy Čas Zápas Výsledek Fáze Rozhodující střelec 113:51 České Budějovice - Vítkovice 2:3 5. předkolo 2013 Peter Húževka 103:28 Sparta - Liberec 5:4 5. čtvrtfinále 2022 Tomáš Pavelka 98:59 Vítkovice - Mountfield HK 3:2 5. semifinále 2023 Patrik Koch 96:15 Zlín - Plzeň 3:4 7. finále 2013 Martin Straka 94:22 Vítkovice - Plzeň 1:2 5. předkolo 2017 David Stach

