Křik v kabině. Lakatoš slíbil: Bude to válka až do konce, sil máme dost

Teď, nebo nikdy! Žádné příště není. Vítkovická kabina po nepovedené první třetině pátého semifinále Generali ČP play off s Mountfieldem HK bouřila. Ostravané prohrávali 0:2, stáli nad propastí. „Bylo to těžké, museli jsme si něco říct v kabině, trošku zvednout hlas,“ přitakal vítkovický kapitán Dominik Lakatoš. „Nastartovat se v hlavách. A říct si – buď teď, nebo prostě už to nemusí přijít. Klobouk dolů, povedlo se nám to. Ale je to jen další krok, pořád je spousta práce před námi. Jak si říkáme v kabině, bude to válka až do konce.“

Páté semifinále tým Miloše Holaně a Radka Philippa otočil na 3:2. Na konci druhého prodloužení v 99. minutě rozhodl sólem přes celé hřiště obránce Patrik Koch, stav série je 2:3. Ve čtvrtek se hraje v Hradci Králové.

„Dokázali jsme srovnat krok a udělat z toho ještě dobrou sérii,“ těší Lakatoše. „Takhle týmově musíme hrát, s tím jsme do toho šli. První třetinu jsme museli rychle hodit za hlavu. Kdybychom se neprobrali a přestali hrát, tak se teď bavíme o tom, jak byla sezona krásná, ale že jsme skončili. Věděli jsme, o co hrajeme a bylo to na ledě vidět.“

Trenéři stáhli sestavu na tři formace, do brány se vrátil Aleš Stezka. Pochytal 27 střel, za takřka 79 minuty hry branku nedostal. Do hry tým vrátily přesilovky. Jednu využil Jakub Kotala, druhou Dominik Lakatoš.

Vítkovice - Mountfield HK: Koch na konci 2. prodloužení nachytal Kiviaha a vynutil si pokračování série, 3:2 Video se připravuje ...

„Je to moje práce, abych z této pozice dával góly,“ popisoval vítkovický útočník. „Zblokovali mi aspoň pět střel, ta poslední vyšla. Jsem za to rád, o tomhle je play off. Přesilovky rozhodují zápasy, pomohli jsme si tím a ze stavu 0:2 jsme dokázali vyrovnat. Pak jsme byli šťastnější.“

Nebudou chybět síly? Čtvrtý útok mladých dravců, který byl v první části u obou inkasovaných branek, zůstal od druhé třetiny na lavičce. Jen Petr Fridrich se občas na led vrátil a alternoval na křídle. „Sil máme dost,“ ubezpečoval Lakatoš. „Zápasy jsou těžké, hodně se bruslí, je to fyzicky náročné. Ale my máme sil dost. A doufám, že to ukážeme v Hradci.“

Vítkovický kapitán chválil obránce Patrika Kocha za gólovou parádu. Řízný bek, který je v play off na prvním místě v počtu hitů (23) a čtvrtý v zblokovanýh střelách (27), se blýsknul sólem přes celé hřiště. „Perfektní práce!“ glosoval Lakatoš. „Celé prodloužení hrál výborně, bruslil, když byl na ledě, pomáhal nám hodně dopředu. Zasloužil si to. V Hradci to znovu bude o maličkostech. Před odjezdem si k tomu řekneme víc a připravíme se.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:44. Kotala, 46:44. Lakatoš, 98:59. Koch Hosté: 11:51. Kev. Klíma, 15:23. Perret Sestavy Domácí: Klimeš (21. Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík, Prčík – Jarůšek, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Hosté: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain (A), Rosandić, F. Pavlík (C), Gaspar – Eberle, Miškář, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Chalupa. Rozhodčí R. Šír, P. Stano – J. Špůr, P. Šimánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 8 127 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Mountfield HK Vše o klubu ZDE