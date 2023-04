Došlo pivo, klobásy, děti spát v Hradci nemusely. Večer plný rekordů, jakých?

Historický maraton pro Vítkovice! Ostravští hokejisté v šestém semifinálovém duelu Generali ČP play off triumfovali pod Bílou věží 2:1 gólem ze 139. minuty. Nejdelší zápas hraný na domácím území rozhodl Dominik Lakatoš a vymámil sobotní semifinálový Game 7. Vítěz půjde do finále, poražený má utrum. Co všechno se dělo kolem zápasu v Hradci?