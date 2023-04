Euforie upadá, Hradec poznal třinecký válec: To jejich stání... Ale vyhrajeme!

Extrémní nadšení z finále trochu upadá. Hradec Králové si zahájení bitvy o zlato představoval rozhodně jinak. Narazil na vítězný válec, dva zápasy, dvě porážky. Třinec byl sice naposledy v prodloužení opticky horší, ale znáte to... Vyhrál 2:1. „To jejich stání ve středním pásmu je dostalo popáté za sebou do finále,“ ulevil si jediný střelec Mountfieldu Aleš Jergl.

Přesně takovou medicínu poznali tři předchozí soupeři Třince v play off. Máte dobrý pocit, že hodně věcí děláte dobře. Máte chuť do něčeho praštit, protože vítězný gól dali Oceláři. „Je to blbé, když tlačíte většinu prodloužení, máte hodně šancí a střel, jenže puk do branky nedotlačíte,“ přikývnul hradecký obránce Filip Pavlík. Jeho tým prohrál v prodloužení 1:2.

Po dvou zápasech ani nevíte, jak by Mountfield hrál, kdyby vedl. Ani jednou se to nestalo. Buď srovnáno, nebo náskok držel Třinec, série zatím nic jiného nezná. „To jejich stání ve středním pásmu je dostalo popáté za sebou do finále. Musíme...“ na chvíli se zapřemýšlel hradecký útočník Aleš Jergl. „Prostě i potřebujete štěstí, aby se otočilo k vám. My musíme jen pořád stejně pracovat a věřit, že to přijde,“ dokončil původní větu.

Přesně z toho ale vidíte, jak je těžké proti Třinci hrát. Chvíli se radujete, že už je honíte a mačkáte. Je jen otázkou času, než se otevře mezírka kolem Ondřeje Kacetla. Už to vyjde. Tak ne, teď.

A všechno praskne na druhé straně. Vítejte, tohle je třinecké play off hokej, verze 2023. „Dvakrát jsme puk nevyndali a nemohli všichni vystřídat. Jim se podařilo kotouč zachytit, dostali se do pásma. Lískli ho na branku, puk chytil druhý hráč, mrsknul to vedle sebe, kde byl další hráč sám,“ barvitě popsal vítěznou trefu Daniela Voženílka hradecký bek Filip Pavlík.

Když pak dojde na recept, jestli Mountfield pořád tuší, kudy na soupeře, přikývne. Ale i přes blbou náladu se aspoň na chvilku usmál: „Když vám to řeknu, povíte jim to.“

Jenže nejde o nic světoborného: „Musíme se víc nacpat do branky. Jezdíme, střílíme, ale je potřeba se tam k nim opravdu nahrnout,“ doplnil Pavlík.

Dvě domácí porážky jsou velkou třineckou lekcí. Jako kdybyste přišli k maturitě a finálovou látku se učili z taháku na potítku. „Naštve to, ale nemá cenu si z toho dělat těžkou hlavu. Jim se dvakrát podařilo vyhrát, tak o víkendu potřebujeme dovést dvě výhry my,“ odpálil Jergl téma, že Hradec prohrává v sérii 0:2.

„Není to nic pozitivního. Ale nevidím důvod, proč bychom neměli vyhrát u nich,“ přidal se Pavlík. Dlouho se Hradci nedařilo dostávat do těch nejnebezpečnějších střeleckých pozic. Čím déle se hrálo, tím ovšem střel z bezprostřední blízkosti Ondřeje Kacetla přibývalo. Takže aspoň malá naděje, že to jde? Možná. „Těžké se přes ně dostávat, snaží se odtlačit všechno od branky, pro útočníky je těžší se tam prodrat. Na druhou stranu, my jim to tam musíme víc házet, ať se povede docpat puk do branky,“ pronesl hradecký bek Filip Pavlík.

Ovšem ještě ani jednou neměl Třinec v play off takhle luxusní pozici. Sednout do červeného autobusu, frčet domů, odbočit na Hnojník, před arénou vystoupit s dojmem, že o víkendu přijdou dva domácí zápasy a vy vedete 2:0? S tím se dá pracovat. Mountfield poznal vyzrálost svého soupeře, už ví, jak je náročné se prát s továrnou na zlato. „Mají nějakou historii, my možná nejsme tak zkušení. Ale co předvádíme? Je to dobrá cesta, abychom byli úspěšní,“ nakonec pevně pronesl Filip Pavlík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:02. Jergl Hosté: 08:55. M. Růžička, 70:44. Voženílek Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – McCormack, Gaspar, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić, Marcel – Eberle, Miškář, Zachar – Jergl, Lalancette, Perret – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák (C), Pilař, R. Pavlík. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (A), Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký (A) – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána (C), Svačina. Rozhodčí Šír, Stano – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 890 (vyprodáno) diváků

