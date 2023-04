Martinec o Třinci: Není tak dokonalý, že by ho nikdo nemohl porazit

Vidíte, že jste hráli slušně, ale dvě výhry má Třinec. Není právě nejtěžší, mít po dvou porážkách hlavu nahoře?

„Tahle druhá porážka je určitě frustrující, hlavně po průběhu prodloužení. Ale podle mě hráči dobře vidí, že jsme schopni hrát s Třincem otevřenou partii a že opravdu záleží na detailech. Dvakrát se přiklonily k hostům, my potřebujeme pořád věřit systému a být trpěliví jako ve druhém zápase. To znamená, že se nemůžete nechat třineckou hrou nechat ukolébat. Musíme věřit, že jsme schopni je porazit.“

Vidíte hned po zápase věci, které byste chtěl změnit?

„Vždycky se dá hrát lépe. Jestli chceme vyhrát, něco změnit musíme.“ (usměje se)

Třeba najít cestu do třineckého slotu? Dlouho trvalo, než jste se tam dokázali prokousat.

„Třinec hraje nějakým systémem. Věděli jsme, že důležitá je trpělivost, nejde šedesát minut útočit a valit jen ofenzivní hokej. Trochu jsme se soupeři přizpůsobili, hráli zodpovědně, trpělivě a netlačili tolik na pilu. Počkali jsme si na chvíli, kdy soupeři došly síly. Třinec přestával mít takovou energii a šance jsme si vytvářeli. Jak se blížil závěr, měli jsme hodně dobrých střel i právě ze slotu zápas rozhodnout. Ale bohužel.“

Jenže tu tečku stejně udělal Třinec.

„Ano, není sporu, že záleží na kvalitě zakončení. To je věc, která nám zatím chybí.“

Třinec vyřadil tři soupeře. Litvínov, Sparta i Pardubice po prohraných zápasech často mluvily o tom, že tým makal, máloco mu jde vytknout, jen detaily. Opravdu tak hrají roli třinecké zkušenosti, že všechno přežije a udeří?

„Nechtěl bych shazovat nebo vyzdvihovat hru Třince. Faktem ale je, že vyhrál třikrát za sebou titul, což náhoda není. Hraje svým stylem, má skvělé hráče, kteří jsou schopni z minima vytěžit maximum a jsou s tím úspěšní. Ale není tak dokonalý, že by je nikdo nemohl porazit. Teď jsme se o tom doma dvakrát přesvědčili, jde to.“

Jenže dvě výhry má Třinec...

„Má. My musíme dál věřit, že jsme schopni ho porazit a dovedeme to samé, co on. Tedy dvakrát vyhrát.“

Faktem je, že byste mohli znát jeden tým, který nedávno málem v play off prošustroval vedení 3:0 na zápasy. Co je proti tomu náskok 2:0, že?

(usměje se) „Ano málem. Ale je to pravda, hraje se na čtyři vítězné zápasy. Se vším respektem k Třinci řeknu, že co nejlépe zregenerujeme a nachystáme se na třetí zápas.

Mountfield HK - Třinec: Kacetl měl zakrytý výhled, Jergl využil přesilovku, 1:1 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:02. Jergl Hosté: 08:55. M. Růžička, 70:44. Voženílek Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – McCormack, Gaspar, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić, Marcel – Eberle, Miškář, Zachar – Jergl, Lalancette, Perret – Werek, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák (C), Pilař, R. Pavlík. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička (A), Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký (A) – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána (C), Svačina. Rozhodčí Šír, Stano – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 890 (vyprodáno) diváků

Mountfield HK Vše o klubu ZDE