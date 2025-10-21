Vorlický se Slavií na Atalantu neletěl. Bolelo to tři dny, řekl k absenci na soupisce
Loni v únoru přestoupil Lukáš Vorlický do Slavie z Bergama, proti bývalému klubu si ale ve středečním utkání nezahraje. Důvod je jasný. Není na soupisce Pražanů pro Ligu mistrů. Třiadvacetiletý záložník připustil, že ho nezařazení do kádru pro prestižní soutěž hodně bolelo. Proto s českým šampionem v pondělí ani neodcestoval do Itálie a raději zůstal doma v Česku. Řekl to v rozhovoru pro klubový web.
Při losu hlavní fáze Ligy mistrů nejdřív prožil euforii. „Už od minulé sezony jsem všem kolem sebe říkal, že pojedeme na Atalantu. Strašně jsem si to přál, aby to padlo, aby to vyšlo na venkovní zápas. Stalo se to, vyskočil jsem ze židle, křičel jsem. Přál jsem si to, i jsem tomu fakt věřil,“ uvedl Vorlický.
Nadšení ale později vystřídalo velké zklamání. Trenéři v čele s hlavním koučem Jindřichem Trpišovský se ofenzivního záložníka rozhodli nezařadit na soupisku pro Ligu mistrů. „Pár dní po losu mi volali trenéři a sportovní úsek, že moje jméno tam nebude. Bolelo to, první tři dny byly náročné, kór tím, že byla repre pauza,“ připustil Vorlický.
„Byl jsem sám doma, člověk nebyl v tréninku, aby na to mohl zapomenout rychleji. Vím, že jsem udělal všechno, abych na té soupisce byl. Ale argumenty, které mi byly řečeny, jsem pochopil, jsou jasné, zřejmé. Bylo potřeba to vzít sportovně, já jsem to udělal. Jsme profesionálové. Šel jsem dál, soustředil se na další zápas,“ doplnil Vorlický.
Do Bergama s výpravou neodcestoval, ačkoliv možnost měl. „Upřímně řeknu, že by to bolelo. Nebylo by mi to příjemné. Budu ve studiu, zápas budu spolukomentovat. Bude to pro mě zpestření, klukům budu moc držet palce,“ prohlásil Vorlický.
Velké emoce i pocit prázdnoty
V Bergamu působil od roku 2018 do loňského února, kdy přišel do Slavie. Za Atalantu hrál především v mládežnických výběrech, za A-mužstvo posbíral tři starty. Kariéru mu přibrzdily velké zdravotní problémy, celkem čtyřikrát už musel na operaci kolena.
„Když na to vzpomínám, mám velké emoce. I když nakonec starty v prvním týmu Bergama byly jen tři, zažil jsem tam velkou část svého fotbalového života. Zároveň také cítím velký pocit prázdnoty,“ připustil. „Vím, že kdyby se nestalo všechno, co se mi stalo, tak jsem tam mohl zanechat velkou stopu. Na kdyby se samozřejmě nehraje, to vím. Ale cítím prostě určitý pocit nenaplnění,“ uvedl Vorlický.
Dnešní hvězda United se mu klaněla
V akademii Bergama měl později slavné spoluhráče Dejana Kulusevského a Amada Dialla. „Na Dejana mám hrozně moc vzpomínek. Bydleli jsme na spolu na internátě, měl pokoj naproti. Snad každý večer jsme hrávali FIFU spolu,“ líčil se smíchem Vorlický.
„U Amada je taková vtipná vzpomínka z jednoho turnaje, kde jsem získal cenu pro nejlepšího hráče. Získávali jsme je tak na střídačku. Pamatuji si, že přímo na hřišti, když jsem se s trofejí vracel do zástupu kluků, tak se mi klaněl. Klekl si na kolena. A teď je v Manchesteru United, světová star, tím je to vtipnější,“ řekl bývalý český mládežnický reprezentant.
V Bergamu zažil dobu, kdy Atalanta v sezoně 2019/20 poprvé startovala v hlavní fázi Ligy mistrů. „Hrál jsem v tu dobu v Primaveře. Měli hrozný start, tři zápasy, nula bodů, 11 obdržených branek. Ale nakonec se dostali až do čtvrtfinále. Trenér Gasperini tehdy říkal, že to způsobila neznalost té soutěže. Neměli zkušenosti, mentální nachystanost na Ligu mistrů. Po třech zápasech to ale dokázali úplně přetočit,“ vyprávěl Vorlický.
109 tisíc obyvatel a každý zápas vyprodaný
Vloni na jaře po jeho odchodu italský tým ovládl Evropskou ligu. „Ještě předtím, než toho dosáhli, byli dvakrát nebo třikrát ve finále domácího poháru. Vždy domácí pohár brali jako tu nejdosažitelnější možnost něco vyhrát, málokdo si brousil zuby na ligový titul. Vítězství v Evropské lize brali jako zakončení určité práce, sedmiletého cyklu. Atalanta byla před 10 lety provinční klub, který se snažil udržel příslušnost k Serii A, a pak vyhráli druhou nejprestižnější soutěž v Evropě,“ řekl Vorlický.
Aktuálně mužstvu patří v Serii A osmá příčka. Podle českého fotbalisty umístění odpovídá současné výkonnosti. „Pořád je to evropský tým, silný, kvalitní. Na druhou stranu v uplynulých letech na mě působili lépe. Vedl je Gasperini, měl k dispozici jiné hráče. Pořád je to ale účastník Ligy mistrů, chtějí hrát technický fotbal. Chtějí soupeři vnutit svůj styl hry, kontrolovat zápas od první do poslední minuty,“ uvedl Vorlický.
Kapacita stadionu v Bergamu je téměř 25 tisíc míst. „Vášeň pro klub je hodně podobná (jako ve Slavii). Cítíte, že tam lidi jsou s vámi, že celé město stojí za vámi. V tomto směru jsou skvělí. Bergamo má 109 tisíc obyvatel a na každý zápas je vyprodáno,“ dodal Vorlický.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|5
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|7
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|8:5
|4
|8
Manchester City
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|12
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|13
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|14
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Barcelona
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|19
Neapol
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|21
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|24
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|25
Leverkusen
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|26
Villarreal
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|29
Olympiacos
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|30
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|32
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|33
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off