Pastrňák se těší na JÁ68: Líbí se mi, jak pan Jágr mluví, na jeho paměti jsem zvědavý
V NHL i v českém hokeji má aktuálně stejně výsostné postavení, jako míval Jaromír Jágr. David Pastrňák je suverénně nejlepším tuzemským hokejistou, osmkrát z posledních devíti let získal Zlatou hokejku. Také útočník Bruins se těší, až se začte do unikátní Jágrovy biografie JÁ68. „Bude to hodně inspirativní. Lidi pochopí, že jeho úspěchy byly vydřené,“ hlásí 29letý kanonýr, jenž se o legendě s úctou vyjadřuje jako o panu Jágrovi…
Dřív se fanoušci těšili, co v nočních zápasech předvede fenomén s číslem 68. Kolik zase získal bodů? Koho přelstil rychlo kličkou?
Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL vyhrál v devadesátých letech pětkrát bodování ligy a dominoval. „Je to legenda světového hokeje. A je skvělý, že vydává svůj příběh. Bude velkou inspirací. Jak hokejově, tak po životní stránce. Lidi pochopí, že nic není zadarmo. Za vším je tvrdá dřina,“ říká útočník Bruins, jenž po Jágrovi převzal štafetu největší české komety ve slavné lize.
Právě on je v posledních letech důvodem, proč se ráno těšit, až zazvoní budík. Nebo ani nejít spát… Ale i sám Pastrňák zůstává při zemi a tvrdí, že Jágr je stále ještě jiná kategorie. „Jarda je jenom jeden. Sám jsem na jeho paměti zvědavý. Určitě se na jeho příběh těším,“ připouští útočník, který v NHL odehrál 763 zápasů a získal 841 bodů (395+446).
Podle něj ani nemá cenu vypočítávat, v čem je Jágrova hokejová velikost. „Já zmíním jinou věc. Je fajn, že se vždycky zamyslí nad odpovědí, když dostane nějakou otázku. Dává si záležet, aby mluvil tak, aby to přesně vyznělo, jak chce,“ chválí mediální um slavné osmašedesátky. „To se mi líbí, protože já takový nejsem. Hned vypálím všechno, co mě napadne. Což je někdy dobře, ale jindy špatně, protože mě to zpětně mrzí.“
Přesně to byla věc, která byla patrná i během třinácti let, kdy vznikala Jágrova autorizovaná biografie. Dával si záležet, aby svoje myšlenky vyjádřil precizně.
„Takže jestli bych si od pana Jágra chtěl něco vzít, je to právě tohle. Jak si dával záležet na tom, co říká,“ popisuje Pastrňák, jenž přiznává, že se osobně příliš dobře neznají. Podle něj má každý svůj osobitý způsob, jak si vyšlapat cestu do NHL. Uznává ale, že pro spoustu dětí by právě ta Jágrova měla být zdrojem motivace a chuti jít si za svým snem.
Hertl: Dřepy jsem pochopitelně taky dělal
A co lídr Bruins a mistr světa z Prahy z roku 2024? Také uvažuje o tom, že by jednou sepsal paměti?
„Nevím, jestli je můj příběh zrovna zveřejnitelný,“ směje se. „Zatím je ale brzy. Chtěl bych říct, že jsem v půlce kariéry, a uvidíme, co bude potom. Nejdřív chci hrát, až potom psát.“
Na knihu JÁ68 se těší i další elitní český útočník Tomáš Hertl. Právě k Jágrovi ho experti v mládí přirovnávali díky podobnému hernímu stylu. Také umí skloubit sílu a šikovné ruce. A že si zadkem odstrčí protivníky a dostane se k puku. „Za to, co v hokeji dokázal, si zaslouží mít svoji knížku. Když jsem byl malej, byl můj velký vzor. Když začínal, nebyl internet, takže bych si rád přečetl, jaké to bylo, když odcházel do NHL,“ říká opora Vegas Golden Knights.
S Jágrem už si zahráli i v reprezentaci, takže si o něčem stihli popovídat. Ale i tak je spousta věcí, které by se Hertl ještě rád dozvěděl. V dětství mu neuniklo, o čem mluvil. A jak popisoval, že dělal až tisíc dřepů denně. Možná i díky tomu stále aktivně hraje i v 53 letech.
„Pochopitelně jsem je taky dělal, i když nevím, jestli tolik. Ale odmala jsem makal. S bráchou jsme se hecovali, kdo jich udělá víc. Kliky, dřepy, sklapovačky. Stejně jako Jarda,“ usmívá se centr, který skvěle zvládá jak ofenzivní, tak defenzivní úkoly.
Ani on zatím neuvažuje, že by svůj příběh sepsal. I když i ten jeho by byl zajímavý. Vyjímá se v něm obří vůle při překonávání nejrůznějších překážek. Hlavně těch zdravotních. „Ale věřím, že ještě mám před sebou dost hokeje. Až potom o tom budu případně uvažovat,“ hlásí Hertl. V NHL už načal třináctou sezonu a za chvíli se přehoupne přes osmistovku utkání.
Knihu JÁ68 můžete pořídit na eshopu ja68.cz, na němž probíhá pravidelné losování o lukrativní ceny. Paměti, které vydává Czech News Center, najdete už také v kamenných obchodech.