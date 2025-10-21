Bojkot fans West Hamu, chtějí rezignaci vedení. Vstupenky i za jednu libru
Toho večera bylo na London Stadium poněkud ticho. Kolos s kapacitou 68 tisíc jen z části naplněn přihlížel dalšímu tristnímu vystoupení West Hamu, který po prohře 0:2 s Brentfordem leží na předposlední příčce. Fanoušci první domácí utkání trenéra Nuna Espirita Santa bojkotovali cíleně, žádají změny ve vedení. Stále žádají hlavy – majoritního akcionáře Davida Sullivana a viceprezidenty Karren Bradyové.
„Občanská válka“ mezi fanoušky West Hamu a klubem už trvá nějaký pátek. A výkony hráčů na hřišti k míru rozhodně nepomáhají. Za tragickou formou „Kladivářů“ ale vidí fanoušci jednání majitelů klubu a žádají změny. A ačkoliv si nový kouč Espirito Santo přál opak, bylo jasné, že k bojkotu utkání s Brentfordem dojde. Příznivci londýnského celku o tom informovali v otevřeném dopise.
„Chtěli bychom přivítat našeho nového trenéra, kterému přejeme vše nejlepší ve snaze zlepšit naše výkony. Jak asi ví, už před jeho příchodem jsme začali s kampaní No More BS, která volá po rezignaci Davida Sullivana a Karren Bradyové. Tato kampaň není mířená na trenéra, jeho předchůdce, nebo hráče, ti mají naši plnou podporu. West Ham byl postaven lidmi, kteří se dokázali postavit za to, co je správné. Bojkot utkání se nese v této tradici a upozorňuje na roky nekompetence a porušených slibů,“ píše skupina Hammers United.
Klub si byl dobře vědomý přicházející pohromy, tudíž po ohlášení bojkotu vyhlásil vstupné na pondělí zápas pro děti za jednu libru a na vybrané sektory se mohl i dospělý divák dostat za pouhých 15 liber (420 korun). Na poměry Premier League extrémně atraktivní cena ale nezafungovala. Začal zápas s Brentfordem a na tribunách chybělo až deset tisíc diváků. A bylo nezvykle ticho.
Naprostá ztráta toho, čemu se dá říkat opora domácího prostředí, domácí zabolela. Sestava, do které se poprvé v sezoně nedostal El Hadji Malick Diouf, se po hřišti motala bez nápadu. Rozhodující gól před půlí obstaral útočník Igor Thiago, druhou ránu z milosti přidal v posledních vteřinách Mathias Jensen.
Fanoušci chystají petici
„Nedokážu si vybavit méně atleticky vybavený tým než to, co jsem viděl za poslední rok ve West Hamu. Je to jeden z nejpomalejších týmů v historii Premier League. První gól vypadá jako situace z dob před čtyřiceti či padesáti lety, kdy měli všichni na všechno obrovské množství prostoru a času. Z pohledu West Hamu naprosto strašné,“ komentoval ve studiu Sky Sport Jamie Carrager.
S pouhými čtyřmi body po osmi zápasech je West Ham na 19. místě nejblíže sestupu do druhé ligy, co v posledních letech byl. „Mám starosti,“ připustil nový trenér. „A je vidět, že fanoušci mají také starosti. Ze starostí se stává úzkost a z úzkosti ticho. Máme problém. A já fanoušky chápu, respektuji to. Musíme jim dát něco, co je potěší, a oni nám mohli opět dát energii.“
Naštvané fanoušky ale ani případná brzká výhra nenasytí. Další akce už jsou naplánované. Po skončení domácího zápasu s Newcastlem (2. listopadu) chystají zástupci skupiny „Hammers United“ zůstat na protest na svých místech, následující týden (domácí utkání s Burnley) chtějí zase uspořádat pochod na stadion, na jehož konci předají petici s 15 tisíci podpisy o rezignaci Sullivana a Bradyové.
Nuna Espirita Santa, Tomáše Součka, El Hadjiho Malicka Dioufa a všechny další „Kladiváře“ tak čekají pořádně perné týdny. Spíše měsíce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13
Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|14
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|15
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|16
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|8
|1
|1
|6
|6:18
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup