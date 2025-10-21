Předplatné

Fotbal blízko výběru „bridge“ trenéra. Jméno je jasné, řeší se, kdo k němu

Impotentní kolo, Slavia jako nároďák a pomalá Sparta. Baník klesá dál, co Hyského posily? • Zdroj: iSport.cz
Jaroslav Köstl na EURO 2024
Jaroslav Köstl, asistent hlavního trenéra Ivana Haška
Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a David Trunda během zápasu s Chorvatskem
Dosavadní reprezentační asistent Jaroslav Köstl zřejmě dostane na starost listopadové zápasy národního týmu
Ondřej Škvor
Reprezentace
Nedávný vývoj všichni známe. Ivan Hašek skončil u fotbalové reprezentace a asociace vyhlásila dlouhodobý cíl: zahraničního trenéra. Jenže ten přijde nejdřív v lednu, a tak je zapotřebí určit někoho, kdo povede národní tým ve dvou listopadových zápasech. Asociace tomu muži říká „bridge“ trenér. Pravděpodobně  jím jmenuje dosavadního asistenta Jaroslava Köstla.

Je to řešení, které nejvíc vyhovuje současným představám asociace. Ekonomicky pohodlné a zachovávající návaznost na předchozí realizační tým. „Teď se bavíme se o tom, aby byla zachovaná kontinuita na příští reprezentační sraz. Už po tiskové konferenci zahájíme jednání. Neradi bychom komentovali jména, ale myslím si, že vás brzy budeme informovat o novém trenérovi, který by nás provedl tímto obdobím,“ prohlásil předseda asociace David Trunda minulý týden ve středu, bezprostředně po Haškově odvolání.

Protože se jedná o jakési přemostění před vysněným příchodem cizince, používá Trunda pro tohoto trenéra speciální označení. „V mezidobí pracujeme na takzvaném ‚bridge trenérovi‘, tedy přechodném řešení, které nám pomůže zvládnout jedno, případně dvě nejbližší reprezentační období.“

Stane se jím Jaroslav Köstl, dosavadní asistent. Toho na rozdíl od dalšího asistenta Jaroslava Veselého výkonný výbor neodvolal. Köstlovým primárním úkolem bude zajistit dvě domácí listopadové výhry pro outsiderům – nejprve v přípravě proti San Marinu (13. 11.), poté v kvalifikační rozlučce proti Gibraltaru (17. 11.).

Ke jmenování by mělo dojít v úterý, avšak podle posledních informací dojde k oficiálnímu oznámení až ve chvíli, kdy bude známé složení celého realizačního týmu. To může ještě pár dní zabrat.

A jak to bude dál? Přesně se to neví a vše záleží na tom, jak bude generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd úspěšný při shánění zahraničního kouče. Ten by měl přijít nejlépe v lednu, aby mužstvo připravil na baráž, ovšem výrazným limitem zde budou ekonomické možnosti asociace.

Takže se může stát, že s Novým rokem dojde na takový únikový plán. Nebude to cizinec, tým však na barážová utkání převezme (nebo se připojí ke Köstlovi) tuzemský odborník. Ať už někdo volný, nebo svázaný s klubem.

V prvním případě by to mohl být třeba Miroslav Koubek, ve druhém Jindřich Trpišovský. Druhou variantu asociace preferuje, ovšem samotný trenér ji odmítá. „Neumím si představit dělat dvě věci najednou,“ prohlásil Trpišovský v sobotu.

Co v případě postupu na mistrovství světa s českým trenérem? Zase by se vidělo, ale i pak asociace zatím preferuje zahraničního trenéra.

